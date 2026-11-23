La Coupe du monde féminine se tiendra aux États-Unis, au Mexique, au Costa Rica et en Jamaïque en 2031. La suivante aura lieu en 2035 au Royaume-Uni, a annoncé le président de la FIFA Gianni Infantino lors d'un Congrès extraordinaire lundi.

Les Coupes du monde féminines attribuées pour 2031 et 2035

Les Coupes du monde féminines attribuées pour 2031 et 2035

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ATS Agence télégraphique suisse

Ces annonces ne constituent pas une surprise, car les deux candidatures n'avaient aucune rivale pour l'organisation de cet événement planétaire, dont la prochaine édition aura lieu au Brésil du 24 juin au 25 juillet 2027.

«C'est une opportunité historique pour accélérer le développement du football féminin partout dans le monde», s'est réjouie Cindy Parlow Cone, la présidente de la Fédération américaine.

Les États-Unis et le Mexique vont donc accueillir un deuxième Mondial en cinq ans, après la Coupe du monde masculine l'été dernier, conjointement organisée avec le Canada. Il s'agira de la troisième édition du tournoi planétaire sur le sol américain, après les Coupes du monde 1999 et 2003.

Passage à 48 équipes dès 2031

Le Royaume-Uni aussi décroche l'organisation d'une deuxième compétition d'envergure en quelques années, après l'Euro 2028 masculin, pour lequel il sera aussi épaulé par la République d'Irlande. Quatre pays vont accueillir cet événement: Angleterre, Irlande du Nord, pays de Galles et Écosse.

À l'occasion du Mondial 2031, la compétition passera de 32 équipes participantes à 48, comme le tournoi masculin cette année.