Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

ATS Agence télégraphique suisse

Women's Super League

Le match de la semaine

Grasshopper a consolidé sa place de premier poursuivant du leader Servette Chênois. A domicile, les Zurichoises se sont imposées 3-0 face à Bâle en réussissant deux départs canons au début de chaque mi-temps. Lors de la première période, la Jamaïcaine Kayla McKenna a inscrit son dixième but de la saison après seulement 140 secondes de jeu. En seconde période, l'internationale suisse M19 Giulia Looser a scellé le score à 3-0 d'une frappe lointaine après 110 secondes.

Après 13 des 18 journées de la phase qualificative, GC compte cinq points de retard sur le leader Servette Chênois (vainqueur 5-0 de Saint-Gall) et trois longueurs d'avance sur Young Boys. Ces dernières ont galvaudé une avance de 2-1 dans le dernier quart d'heure à Lucerne pour concéder leur deuxième défaite consécutive (2-3). Le FC Zurich occupe la 4e place (succès 2-1 contre Yverdon).

Le but de la journée

Lors de sa victoire 4-2 à domicile contre Rapperswil-Jona, le FC Aarau a montré avec quelle simplicité on pouvait marquer des buts. Malgré la domination st-galloise, Celia Hofer a lancé Eriona Elezi dans la profondeur depuis sa propre surface de réparation. La joueuse de 21 ans a surpris la gardienne de Rapperswil Enna Doulis d'un lob d'environ 35 mètres. Aarau a remporté quatre de ses cinq derniers matches et occupe désormais la huitième et dernière place qualificative pour les play-off, devant Yverdon.

La prochaine journée

La Women's Super League reprendra ses droits le premier week-end de février, avant les quarts de finale de la Coupe de Suisse prévus une semaine plus tard.

Les Suissesses à l'étranger

Italie

Alayah Pilgrim a une nouvelle fois brillé avec l'AS Rome ce week-end. L'attaquante n'a certes joué que 13 minutes lors du succès 2-0 à Côme, mais elle a mis ce temps à profit pour inscrire un but de rêve. D'un lob parfaitement exécuté, elle a signé le 2-0 à la 83e minute, alors que son équipe évoluait à dix à la suite d'une expulsion. Pilgrim a ainsi trouvé le chemin des filets à quatre reprises lors de ses cinq dernières rencontres.

Allemagne

Lara Marti a fait son retour à la compétition un an et demi après une rupture d'un ligament croisé. Cette grave blessure avait privé la joueuse de 27 ans de l'Euro 2025 à domicile qui se profilait alors. Après une longue rééducation, elle a pu rejouer dimanche pour Leipzig en entrant en jeu à la 84e minute lors de la défaite 2-1 à domicile contre Wolfsburg.

Trois autres Suissesses étaient alignées lors de cette partie: Elvira Herzog et Emanuela Pfister pour Leipzig, ainsi que Smilla Vallotto pour Wolfsburg. La décision est tombée dès l'entame de la seconde période: la gardienne Herzog a d'abord été fautive sur l'ouverture du score (0-1) en repoussant maladroitement un tir, avant que Vallotto ne double la mise pour le dauphin de la Bundesliga avec son deuxième but de la saison.

Espagne

Sydney Schertenleib a contribué en tant que latérale droite au large succès 6-0 du FC Barcelone contre l'Athletic Bilbao. La Zurichoise a délivré la passe décisive sur le 4-0 inscrit par la Norvégienne Caroline Graham Hansen, auteure d'un doublé. En Espagne, Barcelone est en tête du classement avec quatre points d'avance sur le Real Madrid, tandis que Bilbao pointe au 5e rang.