Ruben Vargas ne s’attendait pas à rentrer chez lui et de voir sa maison ainsi après le derby de Séville. Alors que la star de la Nati affrontait le voisin Betis sur le terrain avec son club, des cambrioleurs se sont introduits chez lui.

Tobias Wedermann

Samedi, la ville espagnole de Séville était en fête. L'heure était au derby entre le FC Séville et le Betis. Rouge contre vert. Il n’y a pas eu de vainqueur lors de ce match nul (1-1). Après la rencontre, la star de la Nati Ruben Vargas ne peut se réjouir ni du point remporté, ni de sa titularisation. En effet, la maison qu’il partage en colocation avec son frère Manuel a été cambriolée pendant le match.

Selon les informations de Blick, personne ne se trouvait dans la maison des frères Vargas au moment du cambriolage. Au printemps dernier, Blick avait rendu visite aux deux Suisses dans leur logement situé non loin du centre-ville, avec un intérieur moderne, une piscine et des buts de football dans le jardin.

Ruben Vargas n’est pas le seul membre de l’équipe nationale suisse à avoir subi ce sort. La pratique consistant à cambrioler des villas et des appartements pendant les matches est devenue un problème majeur dans le monde du football. Yann Sommer avait lui aussi confirmé un jour lors d’un entretien avec Blick que sa maison située à l’extérieur de Milan avait été cambriolée. La famille avait ensuite déménagé en ville. L’attaquant de la Nati Breel Embolo a récemment expliqué lors d’une interview avec «CH Media» des incidents spectaculaires chez son ancien employeur, Rennes: «On a essayé de cambrioler notre maison à trois reprises. Lors de la troisième tentative, j’ai même réussi à chasser les cambrioleurs masqués.»

Ruben Vargas connaît tout de même une période sportive particulièrement faste avec son club. Après deux années à lutter contre la relégation dans l’élite espagnole, le FC Séville occupe actuellement la sixième place du classement. Après des problèmes au genou en début de saison et des ennuis de santé récemment avec la Nati, la star de l'équipe de Suisse âgée de 28 ans est redevenue titulaire.