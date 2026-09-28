Le voyage mouvementé de la Nati vers l'Écosse

Après un voyage mouvementé marqué par une escale imprévue à Zurich, la Suisse prépare son duel face à l’Écosse. Davide Callà s’est montré rassurant concernant Johan Manzambi et a expliqué les raison de l'absence de Murat Yakin.

Bastien Feller Journaliste Blick

Si la rencontre en Macédoine du Nord samedi s'est passée sans encombre pour l'équipe de Suisse (victoire 3-0), le voyage vers l'Écosse pour y disputer la deuxième journée de Nations League a été bien plus animé. Cela a commencé par une escale inattendue à Zurich, l'avion ayant quitté Skopje avec trop peu de kérosène. «Nous avons vécu une situation similaire à Bakou. Nous avons joué à Brändi Dog et regardé des séries télévisées», relate Nico Elvedi en conférence de presse.

Lors de celle-ci, Murat Yakin manquait à l'appel et était remplacé par Davide Callà, son assistant. «Il a aujourd’hui rencontré des problèmes ou des difficultés avec la compensation de pression lors de la phase d’atterrissage de l’avion. Cela a pour conséquence une diminution de ses capacités auditives et surtout une résonance lorsqu’il parle», explique Adrian Arnold, responsable de la communication de la Nati.

«On ne change pas une équipe qui gagne»

Pas de quoi toutefois perturber l'équipe de Suisse, qui retrouvera ce mardi un adversaire connu de longue date et récemment affronté lors de l'Euro 2024 (1-1). «Nous avons commencé à analyser nos adversaires très tôt. Nous connaissons bien l’Écosse. Nous nous attendons à un adversaire très solide et passionné. Je pense qu’ils ont un bon milieu de terrain, de grande qualité, notamment dans la possession du ballon. Ils l’ont démontré contre la Slovénie (ndlr: 0-0, malgré une nette domination en deuxième période)», se méfie Davide Callà, rejoint par le défenseur central zurichois. «Ce ne sera certainement pas un match facile ici en Écosse, vu l'ambiance.»

La Nati pourra toutefois compter sur le vent de fraîcheur insufflé par ces nouveaux, qui se sont déjà montrés décisifs pour certains samedi en Macédoine du Nord. Sans oublier que la confiance habite cette équipe, malgré les absences de deux cadres: Granit Xhaka et Breel Embolo. De quoi donc aborder la rencontre de mardi avec le même onze qu'à Skopje samedi? «La règle générale est de ne jamais changer une équipe qui gagne. Nous verrons demain s’il y a des changements, mais pour l’instant, l’équipe a d’excellentes bases», répond Davide Callà, qui s'est ensuite montré rassurant concernant l'état de forme de Johan Manzambi, touché en Macédoine du Nord.

«Cela va plutôt bien. Lors du match contre la Macédoine du Nord, j’ai eu un peu peur lorsqu’il y a eu le carton rouge. Mais heureusement, on a ensuite vu au ralenti qu’il ne l’avait en fait pas touché si fortement que cela. Nous sommes bien sûr tous heureux qu’il aille bien.» Les Écossais sans doute moins.