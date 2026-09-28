Face à la Macédoine du Nord, Zeki Amdouni s'est illustré en inscrivant un doublé et en délivrant une passe décisive. L'attaquant genevois prouve pourquoi son sélectionneur Murat Yakin compte tant sur lui.

Christian Finkbeiner , Tobias Wedermann et Toto Marti

La Nati a réussi son entrée en matière en Ligue des Nations, grâce à sa victoire 3-0 en Macédoine du Nord. Avec cette belle prestation, l'équipe nationale fait comme si les polémiques liées au coronavirus des derniers jours n'avaient jamais existé.

En l'absence de Granit Xhaka, Ardon Jashari prend les rênes au milieu de terrain. Johan Manzambi, révélation de la Coupe du monde 2026, lui, a connu quelques moments forts qui montrent pourquoi Aston Villa l'a recruté à prix d'or. Zachary Athekame a réussi des débuts plus que solides au poste d'arrière droit et couronne sa prestation par deux passes décisives. Quant à Dan Ndoye, sur le flanc gauche, il met sans cesse la défense adverse à rude épreuve grâce à sa vitesse.

Un doublé et une passe décisive

Mais sur la pelouse en mauvais état du stade national vieillissant de Skopje, un joueur s'est particulièremenbt démarque au sein d’une solide Nati: Zeki Amdouni (qui a récolté une note de 6). À la 22e, c'est grâce à sa remise de la tête que Remo Freuler a ouvert le score. Et avec son doublé, le deuxième sous le maillot de la Nati, il a permis à la Suisse de s’imposer sans difficulté, confirmant ainsi son statut de favorite de son groupe. Pour la première fois dans la carrière du genevois en équipe de Suisse, il a inscrit deux buts et une passe décisive.

«Nous n’avons aucun autre joueur doté des qualités de Zeki. Lorsqu’il est à 100 % de ses capacités, c’est un joueur très important pour nous», déclarait déjà Murat Yakin en mars dernier à propos de son attaquant. Ce dernier vient une nouvelle fois de démontrer pourquoi son entraîneur principal a une si haute opinion de lui.

Une longue période difficile

«C'est formidable, car j'ai eu la chance de jouer dès le coup d'envoi», a déclaré le héros du match après la rencontre. Zeki Amdouni a intégré le onze de départ à la place de Breel Embolo, suspendu mais écarté de la composition en raison de l'amende avec sursis rendue publique la semaine dernière pour avoir utilisé de faux certificats Covid. Et il a saisi sa chance, arborant le No 10, inhabituel pour lui. «Ce fut un plaisir pour moi de pouvoir porter le numéro de Granit Xhaka. Quand il reviendra, ce sera bien sûr à nouveau le sien», a déclaré Zeki Amdouni. Grâce à sa performance, il a non seulement fourni à Murat Yakin de bons arguments pour continuer à miser sur lui, mais il s'est également récompensé par ses buts après des derniers mois difficiles.

Après sa rupture du ligament croisé survenue en juillet 2025, Zeki Amdouni a certes remporté la course contre la montre et réussi à intégrer la sélection pour la Coupe du monde, mais lors du tournoi en Amérique du Nord, il n'a pas dépassé le rôle de joker. Il a connu son seul grand moment lors des huitièmes de finale contre la Colombie, en transformant avec sang-froid son tir lors de la séance de tirs au but. «La saison dernière a été difficile, j'ai travaillé dur pour revenir», déclare Zeki Amdouni en revenant sur cette période d'épreuves.

Ardon Jashari, qui connaît bien l'attaquant depuis les M21, déclare lui aussi après le match: «Je suis très heureux pour lui. Je sais de quelles qualités il dispose.» Zeki Amdouni a dû beaucoup souffrir ces derniers temps. «Cela lui donne désormais confiance en lui, et j'espère qu'il pourra en tirer parti lors des prochains matches, puis au sein de son club», ajoute Ardon Jashari.

Meilleur ratio buts/match de la Nati

Ce club s'appelle toujours Burnley. Un transfert espéré après la relégation de la Premier League n'a pas abouti, si bien que l'attaquant doit désormais disputer une saison en Championship, la deuxième division anglaise. «Le championnat n'est pas facile, explique Zeki Amdouni. Nous jouons pratiquement tous les trois jours.» Pour lui, il est toutefois important d'accumuler du temps de jeu afin de retrouver son meilleur niveau. Contre la Macédoine du Nord, il a en tout cas laissé entrevoir qu'il n'en était plus très loin.

Statistiquement, Zeki Amdouni reste le meilleur buteur de la Nati actuelle. Avec 0,38 but par match, il affiche un ratio de buts nettement supérieur à celui de Breel Embolo et de Cédric Itten (tous deux à 0,28). Seuls Alex Frei (0,5) et Kubilay Türkyilmaz (0,55), les deux meilleurs buteurs de l'histoire de l'ASF, ainsi qu'Adrian Knup (0,52), ont affiché un meilleur ratio en équipe nationale que Zeki Amdouni au cours des 50 dernières années.

Même Winsley Boteli, la révélation de Sion, qui a remplacé le héros du match peu avant la fin et a fait ses débuts en équipe nationale, devra sans doute se contenter d'un rôle secondaire pour l'instant. «Il y a de la concurrence dans chaque équipe. Et chacun aura du temps de jeu», explique Zeki Amdouni. Mais s'il n'en tenait qu'à lui, la prestation contre la Macédoine du Nord n'était qu'un début. «Je ne vais pas m'arrêter là et je vais essayer de continuer sur cette lancée.» De préférence dès mardi contre l'Écosse.