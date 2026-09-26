Un joli doublé de Zeki Amdouni a permis à la Suisse de s'imposer à Skopje face à une Macédoine du Nord bien inoffensive. Succès 3-0 pour la Nati dans un soir marqué par de nombreuses premières, dont celle de Zachary Athekame.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Victoire facile pour l'équipe de Suisse pour son premier match après son historique Coupe du monde! Les hommes de Murat Yakin, qui se sont présentés à Skopje sans Breel Embolo et Granit Xhaka, deux cadres, n'ont absolument pas tremblé ce samedi à Skopje, s'imposant 3-0 grâce notamment à un joli doublé de Zeki Amdouni, dans un match marqué par trois débuts internationaux (Zachary Athekame, Sascha Britschgi et Winsley Boteli) et un en match officiel (Alvyn Sanches). Une soirée en tous points positive, donc!

Remo Freuler ouvre la marque tranquillement

La Suisse a rapidement pris les devants, dès la 22e, grâce au sang-froid de Remo Freuler, bien servi par Fabian Rieder de la tête à la suite d'un centre de Dan Ndoye. La défense macédonienne a été tellement passive que l'action a semblé se dérouler au ralenti. Remo Freuler s'est retrouvé seul face au but de Stole Dimitrievski, qu'il a ajusté d'un petit ballon tout tranquille.

Zachary Athekame décisif pour son premier match

Le gardien du Valencia CF a cependant pu se rattraper lors des deux occasions suivantes pour la Nati, réussissant deux arrêts magnifiques sur des tirs de Dan Ndoye (27e) et de Johan Manzambi (38e), qui avaient tous deux le poids du 0-2. Celui-ci est finalement tombé à la 41e grâce à Zeki Amdouni, sur un centre parfait à ras de terre de Zachary Athekame, lequel s'est fait l'auteur d'une très belle prestation pour ses débuts avec la Nati. Un but 100% genevois!

La Suisse, qui avait match gagné face à cette équipe de Macédoine du Nord trop limitée, a alors tranquillement géré son avantage. Murat Yakin en a profité pour faire souffler Ricardo Rodriguez, en grand manque de rythme en ce début de saison, et pour offrir ses premières minutes de jeu à Sascha Britschgi avec les A. Djibril Sow a également remplacé Johan Manzambi à l'heure de jeu. La seule question qu'il valait la peine de se poser pour la fin de match était la suivante: à combien de minutes allait avoir droit Winsley Boteli pour ses débuts avec la Nati?

Alvyn Sanches est désormais lié à vie à la Suisse

La réponse est arrivée après deux événements importants. Le premier concerne Alvyn Sanches, lequel avait déjà joué pour la Suisse en match amical, mais jamais en match officiel. Voilà qui est désormais chose faite et le Lausannois, en entrant en jeu à vingt minutes de la fin, est désormais lié à la vie avec la Nati et ne peut plus opter ni pour le Portugal, ni pour le Cap-Vert.

Le deuxième événement? Le but magnifique de Zeki Amdouni pour le 0-3 (75e) après un enchaînement de grande qualité: un petit crochet délicieux et une frappe du plat du pied gauche dans le petit filet pour conclure. Du très bon travail de la part de l'attaquant de Burnley.

Et alors, Winsley Boteli? L'attaquant du FC Sion a eu droit à une entrée à la 85e en pointe, à la place de Zeki Amdouni, et est donc lui aussi définitivement lié à l'équipe de Suisse. Ce samedi à Skopje a donc été un soir de grandes premières pour beaucoup de joueurs!

Mardi à Glasgow pour confirmer

L'Ecosse et la Slovénie ayant fait match nul à Ljubljana (0-0) un peu plus tôt dans la journée, voilà cette «nouvelle Nati» déjà en très bonne position dans ce groupe de Ligue des Nations B. Un résultat positif mardi à Glasgow lui ferait faire un très grand pas vers la première place, et donc la promotion directe, avant même de recevoir les Slovènes et les Macédoniens à Lucerne pour clore cette trêve internationale.