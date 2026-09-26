Murat Yakin: «Jamais je ne dirai qu'un match a été facile»

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Murat Yakin a listé les motifs de satisfaction après la victoire 3-0 de son équipe à Skopje samedi soir. «Déjà, c'est important d'avoir gagné. Ensuite, de l'avoir fait sans aucun blessé et en intégrant de nouveaux joueurs», a détaillé le sélectionneur national, lequel s'était plaint la veille de la hauteur du gazon et craignait une vilaine entorse de la part d'un de ses joueurs. «Au final, nous avons de quoi être satisfaits», s'est-il réjoui. D'autant que son équipe s'est imposée avec trois buts d'écart en cadrant onze frappes sur vingt-trois tentatives... et que les Macédoniens n'ont pas pu tester une seule fois les réflexes de Gregor Kobel. Aucun tir dans la cible pour les hommes de Goce Sedloski!

«Nous avons réussi une belle performance d'équipe, même si on aurait pu marquer plus de buts. Nous avons laissé peu de possibilités à notre adversaire et je suis content de l'état d'esprit. Quand vous intégrez des nouveaux joueurs, parfois vous pouvez penser qu'ils ont besoin de temps pour adopter les principes de l'équipe. Mais les nouveaux ont bien travaillé à la récupération, je suis très content», a enchaîné Murat Yakin, lequel a particulièrement apprécié la prestation de Zachary Athekame.

Zachary Athekame très convaincant

Titulaire dans le couloir droit, le Genevois a offert le 2-0 à Zeki Amdouni et a été très actif. «Je trouvais même qu'on ne l'utilisait pas assez, alors j'ai demandé à Nico Elvedi de plus le chercher. Zachary a été très bon offensivement, mais il a bien assuré défensivement également. C'est super quand un jeune peut s'intégrer comme ça et être performant», l'a complimenté le technicien, lequel a fait débuter en sélection trois jeunes ce samedi: le latéral de l'Olympique Lyonnais d'entrée de jeu, mais aussi Sascha Britschgi et Winsley Boteli en cours de rencontre. Sans oublier le premier match officiel d'Alvyn Sanches, désormais lié à vie à la Nati.

Le boss de la Nati a également apprécié la prestation d'Ardon Jashari, lequel a été très performant à mi-terrain, surtout en début de match. «Il a très bien occupé sa position, il a donné quelques bons ballons aux attaquants, même s'il en a perdu aussi. Globalement, il a été très bon et il a bien combiné avec Remo Freuler, tout en travaillant bien avec les défenseurs. Il y a de quoi être satisfait avec lui», a estimé Murat Yakin, qui n'hésitera pas à le titulariser mardi à Glasgow, dans un tout autre contexte.

A Glasgow mardi, puis à Lucerne contre la Slovénie

Les Ecossais, et les Slovènes lors du match suivant, s'annoncent en effet bien plus redoutables que ces Macédoniens bien trop limités techniquement pour inquiéter la Suisse. «Jamais je ne dirai qu'un match a été facile, a contré Murat Yakin. Nous devions prendre l'adversaire très au sérieux ce samedi, ce que nous avons fait. Nous les avons mis sous pression dès la première minute, ce qui était très important sur un terrain aussi compliqué. On aime bien jouer au sol, et c'était difficile sur cette pelouse, mais on a fait le travail, en respectant complètement notre adversaire.»