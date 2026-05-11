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Un post Instagram maladroit
Mbappé déclenche une nouvelle polémique en plein Clasico

Nouvelle polémique pour Kylian Mbappé en Espagne. Son message Instagram publié durant le Clasico perdu par le Real Madrid a déclenché une vague de critiques et relancé les doutes autour de son avenir.
Publié: 14:34 heures
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Mbappé a publié sur Instagram un message interprété comme une provocation par de nombreux supporters.
Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

Le climat continue de se tendre autour de Kylian Mbappé en Espagne. Déjà régulièrement pointé du doigt cette saison, l'attaquant français se retrouve une nouvelle fois au coeur d'une polémique après un message publié sur Instagram lors du dernier Clasico.

Dimanche, le FC Barcelona a battu le Real Madrid 2-0 au Camp Nou, un succès qui a permis aux Catalans de sécuriser le titre de champion d'Espagne. Mais alors que Barcelone menait déjà de deux buts, Mbappé a publié un sobre «Hala Madrid» sur Instagram, un message interprété comme une provocation par de nombreux supporters et observateurs.

«Mbappé FC»

Le timing de cette publication a particulièrement irrité les fans madrilènes. Tomas Roncero, rédacteur en chef du journal sportif AS, s'est montré très critique. «Je crois que Mbappé ne joue pas pour le Real Madrid, mais pour Mbappé FC. Les fans ont compris qui il est, et cette publication était la goutte de trop. C'était comme une mauvaise blague», a-t-il déclaré.

L'absence du Français lors de cette rencontre décisive alimente également les débats. Officiellement, le joueur était forfait après avoir ressenti une gêne à l'entraînement. Mais en Espagne, plusieurs voix s'interrogent sur son implication au sein du club madrilène.

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La radio Cadena SER a elle aussi relayé de nombreuses critiques. Le journaliste Manu Carreño a dénoncé «le comportement» du joueur ces dernières semaines, tandis qu'Antonio Romero a estimé que ses agissements récents étaient «totalement inacceptables».

De nombreuses controverses

Ce nouvel épisode s'ajoute à plusieurs controverses qui ont marqué la saison de Mbappé. En mars déjà, l'attaquant avait suscité des réactions après avoir été aperçu en Italie durant une période de blessure, alors que son équipe disputait un match contre l'Espanyol. Selon plusieurs informations relayées par Aftonbladet, il aurait également eu une altercation avec un membre du staff technique lors d'un entraînement.

Alors que le FC Barcelone fête un deuxième titre consécutif en Liga, la situation de Mbappé au Real Madrid semble de plus en plus délicate. De quoi nourrir les spéculations autour de l'avenir du capitaine de l'équipe de France dans la capitale espagnole.

LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
FC Barcelone
35
60
91
2
Real Madrid
Real Madrid
35
37
77
3
Villarreal CF
Villarreal CF
35
25
69
4
Atlético Madrid
Atlético Madrid
35
20
63
5
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
35
11
54
6
Celta Vigo
Celta Vigo
35
5
50
7
Getafe CF
Getafe CF
35
-8
45
8
Real Sociedad
Real Sociedad
35
-1
44
9
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
35
-11
44
10
CA Osasuna
CA Osasuna
35
-3
42
11
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
34
-6
42
12
Valence CF
Valence CF
35
-12
42
13
FC Séville
FC Séville
35
-13
40
14
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
35
-15
39
15
Majorque
Majorque
35
-9
39
16
CF Elche
CF Elche
35
-8
39
17
FC Gérone
FC Gérone
34
-15
38
18
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
35
-13
37
19
Levante UD
Levante UD
35
-16
36
20
Real Oviedo
Real Oviedo
35
-28
29
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
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