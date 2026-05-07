Le climat est explosif au Real Madrid. Entre tensions dans le vestiaire, critiques contre Kylian Mbappé et rumeurs autour de José Mourinho, le Clásico s’annonce brûlant. En plus, Federico Valverde a fini à l'hôpital jeudi après un accrochage avec Aurélien Tchouaméni!

Davide Malinconico

Federico Valverde, frappé par Aurélien Tchouaméni, part à l'hôpital

Le climat continue de se dégrader au Real Madrid. Selon plusieurs médias espagnols, les tensions internes sont désormais visibles jusque sur les terrains d’entraînement. Le milieu de terrain et capitaine du Real Madrid Federico Valverde a en effet été admis à l'hôpital après un accrochage avec son coéquipier, le Français Aurélien Tchouaméni, ont rapporté plusieurs médias espagnols jeudi. L'international uruguayen, accompagné de l'entraîneur madrilène Alavaro Arbeola, a été admis à l'hôpital près du centre d'entraînement du Real pour plusieurs points de suture après avoir été blessé au visage, toujours selon des médias espagnols.

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Les deux joueurs, qui ont eu un premier différend mercredi durant l'entraînement, se sont de nouveau accrochés jeudi durant et après la séance d'entraînement, selon les mêmes sources. D'après le journal Marca, qui a été le premier à donner l'information, la coupure au visage de Valverde a été causée involontairement, et ne résulte pas d'un quelconque coup porté par Tchouaméni. Sollicités par l'AFP, ni le Real Madrid, ni les agents des deux joueurs n'ont réagi.

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D'après les médias espagnols, Valverde aurait refusé de serrer la main à Tchouaméni, et aurait commis une faute sur le milieu de terrain français. Les deux joueurs se seraient ensuite empoignés dans le vestiaire, là où l'Uruguayen aurait été blessé.

Nouvelle dispute à l’entraînement

L'accrochage entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde n'est pas lee premier. Antonio Rüdiger et Alvaro Carreras s’étaient violemment accrochés il y a quelques semaines, au point que le défenseur allemand aurait giflé son coéquipier.

D’après les informations de «Marca», les fractures au sein du vestiaire sont désormais impossibles à cacher. Certains joueurs n’entretiendraient quasiment plus aucune relation entre eux. Six éléments de l’effectif ne parleraient même plus à leur entraîneur, Álvaro Arbeloa.

Mourinho pose déjà ses exigences

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs autour d’un retour de José Mourinho prennent de l’ampleur. Le président madrilène Florentino Pérez ferait du Portugais sa priorité pour remplacer Arbeloa. Déjà passé sur le banc du Real entre 2010 et 2013, «The Special One» ne serait pas opposé à un retour dans la capitale espagnole. Mais il poserait plusieurs conditions strictes, convaincu que le club a besoin d’une profonde réorganisation.

Selon l’expert du Real Ramón Álvarez de Mon, Mourinho réclamerait un contrat de deux ans ainsi qu’un contrôle total sur la composition de l’équipe, la gestion de l’effectif et celle du vestiaire. Le Portugais souhaiterait également venir avec son propre staff technique ainsi qu’une cellule médicale privée. L’objectif serait de tenter de réduire les nombreux problèmes physiques qui touchent le club depuis plusieurs saisons.

Les supporters contre Mbappé

Une partie des supporters madrilènes commence aussi à perdre patience avec Kylian Mbappé. Une pétition en ligne baptisée «Mbappé fuera» («Mbappé dehors») a même été lancée. L’objectif initial était de récolter 200'000 signatures. Plus de 12 millions auraient finalement été enregistrées.

Une telle hostilité peut surprendre. Sportivement, les statistiques de l’attaquant français restent impressionnantes. Toutes compétitions confondues, Mbappé a inscrit 41 buts en 41 matches cette saison. Les reproches formulés par certains supporters ne seraient donc pas liés à son rendement sur le terrain. Plusieurs médias espagnols évoquent plutôt des tensions qu’il provoquerait au sein du groupe.

Une saison sans titre se profile

Le Clásico de dimanche pourrait encore faire monter la pression d’un cran. Barcelone n’a besoin que d’un point pour décrocher le titre de champion. Pour les supporters du Real, voir leur grand rival être sacré à l’issue d’un duel direct représenterait un scénario cauchemardesque.

Les Madrilènes sont condamnés à s’imposer. Dans le cas contraire, ils boucleraient une saison sans le moindre trophée. Ce ne serait que la deuxième fois en quinze ans que le Real Madrid terminerait un exercice les mains vides, après la saison 2020/2021.