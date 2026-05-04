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Un vestiaire prêt à imploser
Zinedine Zidane aurait refusé de revenir dans cette poudrière qu'est le Real Madrid

Le quotidien «AS» affirme que Zinedine Zidane aurait été sondé pour redevenir entraîneur du Real Madrid. Mais le futur sélectionneur de l'équipe de France a décliné. Le vestiaire serait au bord de l'implosion et Kylian Mbappé est sous le feu des critiques.
Publié: 04.05.2026 à il y a 35 minutes
Quand Zinedine Zidane entraînait le Real, il gagnait des trophées, dont trois Champions League consécutives. Mais c'était bien avant l'arrivée de Kylian Mbappé, lequel n'a rapporté pour l'heure que des soucis au club madrilène.
Photo: Getty Images
Blick Sport

Avant même le licenciement de Xabi Alonso en janvier, le Real Madrid préparait déjà l’avenir. Selon le quotidien espagnol AS, le président Florentino Pérez avait entamé des discussions dès la fin de l’année 2025 avec un visage bien connu du stade Bernabéu: Zinedine Zidane. Mais la réponse du Français a été rapide et claire: un grand non.

Zinedine Zidane a choisi les Bleus

Toujours d’après AS, celui qui a gagné trois fois la Champions League avec le Real Madrid en tant qu'entraîneur aurait déjà donné son accord à l'équipe de France pour succéder à Didier Deschamps après la Coupe du monde. Dans ces conditions, un retour à Madrid était impossible, malgré les sollicitations insistantes du club merengue.

Un vestiaire sous tension, Kylian Mbappé critiqué

Faute de Zinedine Zidane, Real a confié les clés de l’équipe à Álvaro Arbeloa pour succéder à Xabi Alonso et c'est peu dire que la mission de l'Espagnol est compliquée, lui qui n'a pas su redresser la barre et doit gérer des egos surdimensionnés, notamment celui de Kylian Mbappé. La crise ne se limite en effet pas au terrain. Selon «Mundo Deportivo», l’ambiance dans le vestiaire est décrite comme «explosive», voire «un véritable baril de poudre».

Même le journal français «L'Equipe», pourtant un soutien inconditionnel et aveugle de l'attaquant français depuis des années, commence à ouvrir les yeux et à relater l'influence néfaste que celui-ci exerce sur ses coéquipiers. Le Real Madrid joue mieux sans lui, gagne lorsqu'il est absent et perd lorsqu'il est sur le terrain. Et sa récente escapade en Italie avec l'actrice Ester Exposito, alors qu'il est annoncé blessé, passe très mal au sein du vestiaire.

José Mourinho, le retour?

Face à cette situation, Florentino Pérez explore plusieurs pistes. Un nom ressort avec insistance: José Mourinho, déjà passé par le Real Madrid, et réputé pour sa capacité à réinstaurer discipline et rigueur. Le Portugais a toutefois nié tout contact. D’autres profils circulent, comme Jürgen Klopp, Massimiliano Allegri ou même… Didier Deschamps. Une chose est sûre: à Madrid, la tempête est loin d’être terminée.

LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
FC Barcelone
34
58
88
2
Real Madrid
Real Madrid
34
39
77
3
Villarreal CF
Villarreal CF
34
25
68
4
Atlético Madrid
Atlético Madrid
34
21
63
5
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
34
11
53
6
Celta Vigo
Celta Vigo
34
4
47
7
Getafe CF
Getafe CF
34
-8
44
8
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
34
-10
44
9
Real Sociedad
Real Sociedad
34
-1
43
10
CA Osasuna
CA Osasuna
34
-2
42
11
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
34
-6
42
12
Valence CF
Valence CF
34
-13
39
13
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
34
-14
39
14
CF Elche
CF Elche
34
-8
38
15
Majorque
Majorque
34
-9
38
16
FC Gérone
FC Gérone
34
-15
38
17
FC Séville
FC Séville
34
-14
37
18
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
34
-13
36
19
Levante UD
Levante UD
34
-17
33
20
Real Oviedo
Real Oviedo
34
-28
28
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Ligue Europa de l'UEFA
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