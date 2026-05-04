Le quotidien «AS» affirme que Zinedine Zidane aurait été sondé pour redevenir entraîneur du Real Madrid. Mais le futur sélectionneur de l'équipe de France a décliné. Le vestiaire serait au bord de l'implosion et Kylian Mbappé est sous le feu des critiques.

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Avant même le licenciement de Xabi Alonso en janvier, le Real Madrid préparait déjà l’avenir. Selon le quotidien espagnol AS, le président Florentino Pérez avait entamé des discussions dès la fin de l’année 2025 avec un visage bien connu du stade Bernabéu: Zinedine Zidane. Mais la réponse du Français a été rapide et claire: un grand non.

Zinedine Zidane a choisi les Bleus

Toujours d’après AS, celui qui a gagné trois fois la Champions League avec le Real Madrid en tant qu'entraîneur aurait déjà donné son accord à l'équipe de France pour succéder à Didier Deschamps après la Coupe du monde. Dans ces conditions, un retour à Madrid était impossible, malgré les sollicitations insistantes du club merengue.

Un vestiaire sous tension, Kylian Mbappé critiqué

Faute de Zinedine Zidane, Real a confié les clés de l’équipe à Álvaro Arbeloa pour succéder à Xabi Alonso et c'est peu dire que la mission de l'Espagnol est compliquée, lui qui n'a pas su redresser la barre et doit gérer des egos surdimensionnés, notamment celui de Kylian Mbappé. La crise ne se limite en effet pas au terrain. Selon «Mundo Deportivo», l’ambiance dans le vestiaire est décrite comme «explosive», voire «un véritable baril de poudre».

Même le journal français «L'Equipe», pourtant un soutien inconditionnel et aveugle de l'attaquant français depuis des années, commence à ouvrir les yeux et à relater l'influence néfaste que celui-ci exerce sur ses coéquipiers. Le Real Madrid joue mieux sans lui, gagne lorsqu'il est absent et perd lorsqu'il est sur le terrain. Et sa récente escapade en Italie avec l'actrice Ester Exposito, alors qu'il est annoncé blessé, passe très mal au sein du vestiaire.

José Mourinho, le retour?

Face à cette situation, Florentino Pérez explore plusieurs pistes. Un nom ressort avec insistance: José Mourinho, déjà passé par le Real Madrid, et réputé pour sa capacité à réinstaurer discipline et rigueur. Le Portugais a toutefois nié tout contact. D’autres profils circulent, comme Jürgen Klopp, Massimiliano Allegri ou même… Didier Deschamps. Une chose est sûre: à Madrid, la tempête est loin d’être terminée.