Le Real Madrid se rendra à Barcelone dimanche pour empêcher son rival de fêter le titre de champion. Mais pendant la semaine, les choses se sont gâtées au sein du club. Kylian Mbappé n'est plus le bienvenu et Antonio Rüdiger a giflé un coéquipier.

Les fans du Real Madrid exigent la vente de Kylian Mbappé, Antonio Rüdiger gifle un coéquipier

Les fans du Real Madrid exigent la vente de Kylian Mbappé, Antonio Rüdiger gifle un coéquipier

Cédric Heeb

Pour les supporters du Real Madrid, le scénario catastrophe se profile ce dimanche. Lors du Clásico face au FC Barcelone, l’ennemi juré catalan pourrait décrocher son 29e titre de champion. Côté madrilène, l’équation est simple: gagner ou tirer un trait définitif sur tout espoir de trophée cette saison.

Dans un contexte déjà explosif, le club se serait bien passé de turbulences internes. Et pourtant, elles s’accumulent. Une fois encore, Kylian Mbappé se retrouve au cœur des discussions, comme le révèle le quotidien L'Équipe.

Kylian Mbappé de plus en plus isolé?

Selon ces informations, l’attaquant tricolore verrait une partie du vestiaire prendre ses distances. En cause : certaines attitudes jugées déplacées, comme des remarques condescendantes envers des membres du staff ou des retards répétés — notamment lors des repas d’équipe — qui seraient restés sans réelle sanction. Plusieurs joueurs estimeraient ainsi que Mbappé bénéficie d’un traitement de faveur.

Son escapade en Italie le temps d’un week-end, durant sa convalescence après une déchirure musculaire, a également fait grincer des dents. Bien que validé par le club, ce déplacement n’aurait pas été du goût de tout le monde en interne.

L’entourage du joueur a réagi auprès de l’AFP, dénonçant «une surinterprétation de certains éléments liés à sa phase de récupération», tout en rappelant «l’engagement quotidien de Kylian et son travail pour l’équipe».

Les supporters s’impatientent

La fracture ne semble pas se limiter au vestiaire. Une partie des fans madrilènes montre aussi des signes d’agacement. Une pétition en ligne intitulée «Mbappé fuera» («Mbappé dehors») a même vu le jour, appelant à des changements profonds. L’objectif initial de 200’000 signatures a été largement dépassé, avec plus de 12 millions de soutiens revendiqués.

Antonio Rüdiger gifle un coéquipier

Mais Kylian Mbappé n’est pas le seul à alimenter les tensions. D’après le journaliste Miguel Serrano sur Onda Cero, une altercation aurait éclaté à l’entraînement entre Antonio Rüdiger et Álvaro Carreras. Le défenseur allemand aurait même asséné une gifle à son coéquipier — un geste décrit comme «pas violent», mais révélateur d’un tempérament parfois explosif.

Alvaro Carreras a depuis tenté d’éteindre l’incendie, évoquant sur Instagram «un incident isolé et sans importance», désormais réglé.

José Mourinho en sauveur?

Enfin, comme souvent dans les périodes agitées, la question de l’entraîneur refait surface. Un nom revient avec insistance : celui de José Mourinho. Depuis plusieurs semaines, le technicien portugais serait en tête de liste du président Florentino Pérez. Interrogé récemment, José Mourinho a toutefois calmé le jeu: «Personne du Real Madrid ne m’a contacté, je peux vous le garantir.»

À quelques jours d’un Clásico potentiellement décisif, la Maison Blanche avance donc sur une ligne de crête — entre pression sportive maximale et tensions internes de plus en plus visibles.



