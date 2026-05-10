Le FC Barcelone bat le Real et remporte le titre

Une victoire dans le clasico et le titre! Le FC Barcelone a été sacré champion d'Espagne pour la 29e fois dimanche en battant le Real Madrid, son grand rival, au Camp Nou (2-0).
Les Blaugrana, qui n'avaient besoin que d'un match nul pour assurer leur titre, ont rapidement tué tout suspense grâce à des buts rapides de Marcus Rashford (9e) - un magnifique coup-franc direct - et Ferran Torres (18e) - après une délicieuse remise de Dani Olmo.
Avec 14 longueurs d'avance sur le club madrilène (2e, 77 points) à trois journées de la fin du championnat, le géant catalan (1er, 91 points) est mathématiquement sacré pour la deuxième fois consécutive. Le Real, lui, est condamné à une nouvelle saison blanche, et se trouve en pleine crise depuis l'arrivée de Kylian Mbappé à Madrid. Le Paris Saint-Germain, lui, ne s'est jamais aussi bien porté.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
35
60
91
2
Real Madrid
35
37
77
3
Villarreal CF
35
25
69
4
Atlético Madrid
35
20
63
5
Real Betis Balompié
35
11
54
6
Celta Vigo
35
5
50
7
Getafe CF
35
-8
45
8
Real Sociedad
35
-1
44
9
Athletic Bilbao
35
-11
44
10
CA Osasuna
35
-3
42
11
Rayo Vallecano
34
-6
42
12
Valence CF
35
-12
42
13
FC Séville
35
-13
40
14
Espanyol Barcelone
35
-15
39
15
Majorque
35
-9
39
16
CF Elche
35
-8
39
17
FC Gérone
34
-15
38
18
Deportivo Alaves
35
-13
37
19
Levante UD
35
-16
36
20
Real Oviedo
35
-28
29