Le FC Barcelone bat le Real et remporte le titre

Le FC Barcelone a facilement battu le Real Madrid (2-0) ce dimanche et a de nouveau été sacré champion d'Espagne. Le club madrilène enchaîne les saisons blanches depuis l'arrivée de Kylian Mbappé. Tout le contraire du Paris Saint-Germain...

ATS Agence télégraphique suisse

Une victoire dans le clasico et le titre! Le FC Barcelone a été sacré champion d'Espagne pour la 29e fois dimanche en battant le Real Madrid, son grand rival, au Camp Nou (2-0).

Les Blaugrana, qui n'avaient besoin que d'un match nul pour assurer leur titre, ont rapidement tué tout suspense grâce à des buts rapides de Marcus Rashford (9e) - un magnifique coup-franc direct - et Ferran Torres (18e) - après une délicieuse remise de Dani Olmo.

Avec 14 longueurs d'avance sur le club madrilène (2e, 77 points) à trois journées de la fin du championnat, le géant catalan (1er, 91 points) est mathématiquement sacré pour la deuxième fois consécutive. Le Real, lui, est condamné à une nouvelle saison blanche, et se trouve en pleine crise depuis l'arrivée de Kylian Mbappé à Madrid. Le Paris Saint-Germain, lui, ne s'est jamais aussi bien porté.