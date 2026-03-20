L'ASF et Puma présentent le nouveau maillot extérieur de l'équipe nationale suisse. Avec un design inspiré... par le passeport helvétique, permettant de se rendre au Mondial.

Découvrez le nouveau maillot extérieur de l'équipe de Suisse

Découvrez le nouveau maillot extérieur de l'équipe de Suisse

Blick Sport

Du vert et du gris. Des motifs peu compréhensibles au premier regard. La Nati a dévoilé vendredi sa nouvelle tenue extérieure... qui étonne et détonne.

Ce maillot extérieur s'inspire en fait des pages intérieur du passeport helvétique. «Les pages suivent le parcours de l'eau depuis les montagnes suisses jusqu’aux vallées, en passant par les 26 cantons et en rayonnant vers le monde entier», explique l'ASF dans un communiqué accompagnant la sortie de la nouvelle tunique. «Tout comme le passeport qui invite à voyager, ce maillot accompagnera les équipes nationales lors de leurs déplacements», peut-on encore lire. Dont l'échéance la plus importante de l'année: la Coupe du monde 2026.

Portés fin mars

Le motif vert représente donc «une carte abstraite du réseau hydrographique, symbolisant le rôle prépondérant de l’eau dans la topographie du pays», nous explique-t-on. Cela est complété par de fines croix, comme sur la couverture du passeport suisse.

Les nouveaux maillots seront portés pour la première fois lors de la prochaine fenêtre internationale, soit fin mars. Le maillot domicile fera sa première apparition le vendredi 27 mars à Bâle, contre l’Allemagne. Et le maillot extérieur entrera en scène quatre jours plus tard à Oslo, le mardi 31 mars, contre la Norvège.