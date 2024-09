Manuel Akanji capitaine, Grégory Wüthrich et Denis Zakaria titulaires: Murat Yakin n'a pas voulu jouer la carte du secret à la veille d'affronter l'Espagne à Genève. Coup d'envoi dimanche à 20h45.

Murat Yakin et Giorgio Contini jouent la transparence ce week-end.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

La conférence de presse de veille de match entre la Suisse et l'Espagne a débuté par une petite blague, le chef de presse de l'ASF Adrian Arnold présentant Denis Zakaria comme... sédunois avant de se corriger et de préciser qu'il était carougeois. De quoi provoquer l'hilarité générale, tant la rivalité est grande entre Valaisans et Genevois dans le monde du football.

Autre moment sympa: lorsque dans la foulée la traductrice s'est adressée à Murat Yakin en français, avant de s'apercevoir que le sélectionneur ne comprenait cette langue pas beaucoup mieux que l'espagnol (voire moins bien). Dans un sourire, l'interprète, visiblement pas mise au courant, a alors switché avec aisance vers l'allemand, elle qui maîtrise les trois langues. Et le coach, beau joueur, a préféré en rire, indiquant à Adrian Arnold peu après qu'il préférait les traductions de la préposée que les siennes! Bref, tout ce petit monde était de très bonne humeur, loin de la tension de Copenhague voilà deux jours.

Mais Murat Yakin a perdu un peu son sourire lorsqu'il a à nouveau été question de l'arbitrage de Daniel Siebert lors de la défaite au Danemark. «Si j'étais joueur, je serais énervé encore plusieurs semaines. Il y avait faute sur Nico Elvedi», n'en démord pas le sélectionneur, encore à cran au sujet de l'expulsion de son défenseur central.

Murat Yakin n'aurait pas aimé défendre contre Lamine Yamal

Mis à part lorsqu'il a été question de l'arbitrage de jeudi, Murat Yakin s'est présenté détendu. Y compris lorsqu'il a fallu répondre à la question de savoir comment contrer Lamine Yamal, le prodige catalan de la Roja. «Je suis déjà content de ne pas devoir jouer personnellement contre lui», a-t-il répondu. Avant d'indiquer à quel point il était impressionné par le talent de ce garçon de 17 ans, ainsi que par celui de ses coéquipiers.

«Dimanche, nous jouons contre le champion d'Europe en titre, qui plus est dans un stade plein. Le défi est magnifique. Nous ne devrons pas reculer et essayer de jouer avec une très grande intensité. Il faudra courir, gagner les duels. C'est sûr que nous ne sommes pas favoris, mais nous allons jouer le coup à fond», a ajouté Murat Yakin.

La conférence de presse s'est déroulée dans la bonne humeur.

Pas vraiment d'humeur à faire des mystères, Murat Yakin a délivré plusieurs pistes concernant sa composition d'équipe. Déjà, pas question de donner du temps de jeu à tous les gardiens dans cette Ligue des Nations: Gregor Kobel sera titulaire sans aucun doute. Recevoir l'Espagne est également l'occasion pour le nouveau gardien de la Nati de se mettre en évidence et d'améliorer les automatismes avec ses coéquipiers, lui qui ne compte que six sélections avec la Nati.

En ce qui concerne les deux suspendus que sont Nico Elvedi et Granit Xhaka, tout est clair. Grégory Wüthrich, dont l'entrée en jeu a été de bonne facture jeudi au Danemark, sera titulaire ce dimanche, ce qui, de facto, amènera Denis Zakaria à jouer à son poste de prédilection au milieu. Le Genevois remplacera numériquement Granit Xhaka, mais il reste encore à voir quelle sera l'animation tactique précise à mi-terrain. Murat Yakin a confirmé que les deux hommes débuteraient face à l'Espagne.

«Denis fait partie du conseil des joueurs et je suis content qu'il soit de retour après cet Euro où il n'a pas pu jouer un rôle en vue en raison de blessures. Denis a de l'expérience, il est un leader», a commenté Murat Yakin, avant qu'un nouvel incident lié à la traduction ne fasse rire tout le monde puisque l'interprète a expliqué à deux reprises, à tort, que «Zak» serait capitaine face à l'Espagne en l'absence de Granit Xhaka. «Peut-être est-elle fan de l'AS Monaco?», a souri Murat Yakin en faisant référence au fait que Denis Zakaria portait le brassard à l'ASM.

Non, ce match n'est pas un nouveau départ pour Denis Zakaria

Le Genevois fait donc son retour dans l'équipe, lui qui n'a joué que quelques minutes à l'Euro. «Cette blessure juste avant la compétition était dure à accepter. Mais j'ai travaillé dur pour revenir et j'ai eu droit à quelques minutes lors du dernier match», a-t-il commenté, réfutant l'idée voulant que ce match face à l'Espagne soit un nouveau départ pour lui. «Cela fait quand même un bon moment que je joue en équipe nationale», a-t-il soulevé. Huit ans, pour être précis.

Granit Xhaka s'est entraîné avec l'équipe samedi soir

Enfin, comme déjà dévoilé, Granit Xhaka est resté avec l'équipe. Le capitaine s'est même entraîné sur la pelouse repeinte en vert du Stade de Genève samedi soir avec le reste de l'équipe. «Oui, Granit est là. Il s'est excusé après le match à Copenhague auprès de l'équipe et il a tout de suite dit qu'il serait là avec nous à Genève. Il sera présent dans le vestiaire dimanche et cela montre quel leader il est», s'est réjoui Murat Yakin.

