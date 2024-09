1/5 Nico Elvedi, suspendu contre l'Espagne, a quitté le camp de la Nati.

Christian Finkbeiner

La Nati affronte l'Espagne dimanche à 20h45 à la Praille pour tenter de rebondir après sa défaite au Danemark jeudi. Murat Yakin et ses joueurs ont quitté Copenhague vendredi en fin d'après-midi et sont bien arrivés à Genève.

Nico Elvedi est parti

Nico Elvedi (27 ans) a quitté le terrain tête basse jeudi à la 52e après son expulsion controversée. Automatiquement suspendu dimanche contre l'Espagne, le défenseur a quitté le camp de la Nati vendredi pour rejoindre son club de Mönchengladbach. Le capitaine Granit Xhaka, qui ne pourra pas non plus jouer contre l'Espagne, a lui décidé de rester avec l'équipe.

Tous en forme

Vendredi en fin d'après-midi, la Nati a quitté Copenhague pour se rendre directement à Genève, où aura lieu dimanche le match contre l'Espagne. Comme toujours, la Nati a renoncé à un entraînement collectif le lendemain d'un match. Les joueurs ont eu droit à une séance de régénération à l'hôtel. Selon l'ASF, tous les joueurs sont en forme et aptes à jouer dimanche, à l'exception de Nico Elvedi et de Granit Xhaka bien sûr.

Un arbitre bosnien au sifflet

Après les ennuis à Copenhague avec Daniel Siebert, la Nati espère que l'arbitre ne sera pas un sujet de discussion dimanche contre l'Espagne. Le match contre les champions d'Europe sera dirigé par Irfan Peljto (40 ans, Bosnie-Herzégovine). Cet arbitre expérimenté a sifflé la Nati pour la dernière fois à l'automne 2022, lorsque la Suisse s'était imposée 2-1 contre la République tchèque à Saint-Gall en clôture de la Ligue des Nations.

Seulement deux victoires contre l'Espagne

Le bilan contre l'Espagne est misérable du point de vue suisse. Sur 25 duels contre les Ibères, la Nati n'en a gagné que deux: lors de la Coupe du monde 2010 à Durban (1-0, but de Gelson Fernandes) et il y a deux ans à Saragosse dans le cadre de la Ligue des Nations par 2-1. Les buteurs de l'époque: Manuel Akanji et Breel Embolo.

Les débuts parfaits de Dorgus

Le buteur danois du 1-0 de jeudi, Patrick Dorgu, a réussi des débuts parfaits en équipe nationale. Le jeune homme de 19 ans a marqué son premier but pour son... premier ballon en équipe nationale! Né de parents nigérians, Patrick Dorgu a été formé à Nordsjaelland. Il joue pour Lecce depuis 2023.