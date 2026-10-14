Yann Sommer et son épouse Alina se séparent

Yann Sommer et son épouse Alina prennent des chemins séparés. L’ancien gardien de la Nati assure que cette décision a été prise d’un commun accord et que leurs deux filles restent leur priorité.

Dominik Mani

Yann Sommer a annoncé une nouvelle douloureuse mercredi. L’ancien gardien de l’équipe de Suisse et son épouse Alina ne sont plus ensemble. «Après sept ans de mariage, Alina et moi avons décidé, au début de l’année, de nous séparer», a écrit le natif de Morges sur Instagram.

Yann Sommer précise que cette décision a été prise après mûre réflexion et d’un commun accord. «Nos deux filles nous uniront à jamais. Leur bonheur et leur bien-être restent notre priorité absolue», ajoute-t-il.

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En couple depuis 2016, Yann et Alina Sommer se sont mariés en 2019. Originaire de Cologne, Alina avait rencontré l’ancien gardien de la Nati lorsqu’il évoluait au Borussia Mönchengladbach.

Avocate de formation, elle est toujours restée relativement discrète, même si elle venait régulièrement soutenir son mari au stade. En septembre dernier, elle l’avait notamment accompagné lors de la cérémonie du Ballon d’or, alors qu’il évoluait encore à l’Inter Milan.

«Elle est un soutien formidable»

Dans un documentaire de la SRF diffusé en 2022 et consacré au gardien helvétique, Yann Sommer avait parlé avec beaucoup d’affection de son épouse. «Quand je m’éloigne du football et que je redeviens une personne privée, il est normal d’avoir des doutes et des inquiétudes. Elle est un soutien formidable pour moi dans ces moments-là.»

Pour s’occuper de leurs deux enfants, Alina Sommer avait mis sa carrière entre parenthèses, comme elle l’expliquait dans le même documentaire. «Nous avions convenu à l’époque que je m’occuperais d’abord des enfants. J’apprécie énormément le privilège de pouvoir me consacrer pleinement à eux. Mais je me réjouis aussi beaucoup de reprendre ensuite mon métier d’avocate.»