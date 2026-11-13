Murat Yakin devra se passer de Rubén Vargas pour le match de Nations League contre la Slovénie. Et selon les informations de Blick, ni Winsley Boteli ni Roggerio Nyakossi n’ont été retenus dans le groupe.

Lucas Werder

Mauvaise nouvelle pour Rubén Vargas. Selon les informations de Blick, l’ailier manquera le match de vendredi soir (20h45) contre la Slovénie. Cette semaine, Rubén Vargas a rejoint le camp de la Nati avec du retard en raison d’une gastro-entérite et n’avait pas encore pu s’entraîner avec l’équipe mardi.

«Il n’a pas participé à tous les entraînements. Nous verrons s’il sera prêt demain», avait expliqué Murat Yakin jeudi soir. Rubén Vargas avait déjà manqué les quatre premiers matches de la Ligue des nations en raison d’une blessure.

Winsley Boteli et Roggerio Nyakossi dans les tribunes

Comme le groupe de match ne peut compter que 23 joueurs, le Lucernois ne sera toutefois pas le seul à devoir prendre place dans les tribunes à Maribor. Selon nos informations, Winsley Boteli n’a pas non plus été retenu. Murat Yakin lui préfère Breel Embolo, Zeki Amdouni et Cedric Itten en attaque.

Roggerio Nyakossi ne sera pas non plus de la partie. Avec Eray Cömert et Adrian Bajrami, Murat Yakin a choisi deux autres défenseurs centraux derrière le duo titulaire Manuel Akanji et Nico Elvedi. Le Genevois devra donc attendre au moins jusqu’à lundi pour faire ses débuts avec la Nati, lorsque la Suisse affrontera l’Écosse à Saint-Gall pour conclure la Nations League.