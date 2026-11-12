Johan Manzambi doit déclarer forfait avec la Nati

L'équipe de Suisse va devoir disputer ses derniers matches de l'année sans Johan Manzambi. Blessé, le joueur retourne du côté d'Aston Villa.

Matthias Davet Journaliste Sport

Ce vendredi, la Nati va disputer son avant-dernier match de l'année face à la Slovénie. La sélection suisse s'est toutefois rendue à Maribor sans sa pépite, Johan Manzambi. L'ASF a en effet annoncé ce jeudi matin que le Genevois devait déclarer forfait pour les deux derniers matches de l'année. En plus de la rencontre en Slovénie, il ne va pas non plus pouvoir jouer la rencontre face à l'Écosse, lundi.

Selon le communiqué de l'ASF, le milieu de terrain avait rejoint le rassemblement avec des douleurs au mollet. «Malgré une prise en charge médicale intensive et des examens complémentaires, son état ne s’est pas suffisamment amélioré pour lui permettre de disputer les deux rencontres», explique-t-on du côté de l'équipe de Suisse.

Déjà blessé pour la fin de la Coupe du monde cet été, Johan Manzambi doit donc tirer un trait sur de nouveaux matches avec la Nati. «En accord avec Aston Villa, Manzambi retourne donc chez son club aujourd’hui (ndlr: jeudi), écrit l'ASF. Aucun autre joueur ne sera appelé en renfort.» Mardi, le gardien du FC Zurich Silas Huber avait déjà dû quitter le rassemblement, victime d'une commotion. Face à la Slovénie et l'Écosse, la Suisse n'a plus qu'à finir le boulot pour être à nouveau promue dans l'élite de la Nations League.