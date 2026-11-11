Après le forfait de Granit Xhaka, c'est Manuel Akanji qui portera le brassard lors du rassemblement de la Nati. Le défenseur de l'Inter Milan aborde les sujets brûlants autour de l'équipe nationale.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Pour Manuel Akanji, la tâche est lourde. Porteur du brassard, il aborde les prochains matches de la Suisse un peu différemment de Granit Xhaka. «Je ne suis pas du même type que Granit, nous avons des qualités différentes. Il est un peu plus ouvert et direct que moi. Il m’arrive de laisser parfois un peu couler les choses», explique le défenseur central lors du troisième jour du camp de la Nati à Saint-Gall.

Ses buts sont toutefois les mêmes que ceux de Granit Xhaka: «Le plus grand objectif est de tout régler lors du premier match et de remonter en Nations League A.» Avec quatre victoires en quatre matches, la Nati a déjà posé de bonnes bases pour y parvenir.

L'affaire Embolo n'atteint pas l'équipe

Quelques tensions sont néanmoins apparues au sein du groupe, surtout autour de Breel Embolo. L’attaquant a critiqué l’Association suisse de football dans une interview accordée aux journaux de «CH Media». Il n’avait pas été convoqué au dernier moment pour le rassemblement de septembre, en raison de l’achat de faux certificats Covid.

Mercredi, le capitaine par intérim Manuel Akanji a tenté d’apaiser quelque peu les esprits: «Il y a quelques choses qui le dérangent, il les a abordées. Et il y a certaines choses qui doivent être abordées en interne, ce qui a aussi été fait.» Il s’agit toutefois plutôt d’un sujet entre l'ASF et Breel Embolo, «pas un gros problème dans l’équipe.» Manuel Akanji comprend d’ailleurs les déclarations de son coéquipier: «C’est un bon ami à moi et je le soutiens dans presque tout. C’est pourquoi je peux aussi le comprendre.»

Plusieurs nouveaux joueurs ont par ailleurs rejoint la Nati ces derniers mois, dont beaucoup de Romands. Un Röstigraben est-il en train de se creuser? «Je ne vois pas de problème à cela. Il faut s’adapter: nous pouvons aussi essayer de comprendre le français. Pour l'instant, je peux relativement bien communiquer avec eux», répond Manuel Akanji.