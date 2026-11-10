Roggerio Nyakossi, taille patron

A 22 ans, le défenseur central genevois Roggerio Nyakossi découvre l'équipe de Suisse cette semaine. Capitaine des M21, il est prêt à relever un nouveau défi et à se faire sa place avec les A, même si la concurrence est rude.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Eray Cömert, Cédric Zesiger, Aurèle Amenda, Luca Jaquez, Bruno Ogbus, Adrian Bajrami... Derrière les deux indiscutables que sont Manuel Akanji et Nico Elvedi, personne ne se détache véritablement en défense centrale dans les joueurs sélectionnables pour l'équipe de Suisse A. Alors, quand Murat Yakin, confronté à plusieurs blessures, a dû appeler un défenseur supplémentaire ce week-end, il a voulu donner sa chance à Roggerio Nyakossi, le grand et imposant défenseur central des M21.

Un petit souci de caméra

«J'étais de piquet, donc le téléphone de dimanche n'était pas une surprise complète. Mais quand même: j'étais tellement fier et heureux!», a confié le Genevois de 22 ans ce mardi à Saint-Gall, juste avant l'entraînement du matin sous la pluie et dans la grisaille de novembre. Le seul souci lors des interviews aura été d'ordre logistique, les caméras devant se régler en hauteur pour ne rien manquer dans le cadrage des 194 centimètres du colosse formé au Servette FC, désormais titulaire indiscutable à Louvain, en première division belge.

«Ma taille, sur le terrain, me permet de remporter des duels. Mais c'est vrai qu'en dehors, des fois je dois faire attention pour passer les portes», sourit-il, habitué aux remarques sur son physique hors normes. Bonne nouvelle: le lit est à la bonne taille dans l'hôtel saint-gallois qui accueille la Nati.

Chef de la défense des M21, dont il était le capitaine, le Genevois a mal vécu la débâcle des qualifications pour l'Euro, lesquelles se sont conclues par deux énormes défaites (5-1 en Islande, 7-1 en France). «Forcément, ça fait mal. Il y a des explications, avec de nombreux joueurs absents et des nouveaux qu'il a fallu intégrer sans avoir le temps, mais la déception est bien réelle. On voulait aller à l'Euro et on n'a pas réussi. Je n'ai pas oublié ces deux matches, mais il faut passer à autre chose. Les M21 ont une nouvelle génération, tournée vers l'avenir.» Et lui est désormais un joueur des A, où il a tout à prouver. «On verra si j'ai du temps de jeu. Je vais tout donner pour montrer que je mérite d'être là.»

Grandir à Louvain avant la prochaine étape

De caractère très calme en dehors du terrain, le Genevois sait se montrer dur dans les duels quand il le faut, ce qu'il prouve chaque semaine en Belgique, dans un championnat plus relevé que la Super League. Avant, bien sûr, de penser au prochain pas, qu'il veut franchir sans brûler les étapes. Régulièrement courtisé, en Allemagne notamment, il prend son temps, grandit à Louvain et partira au bon moment. Cette sélection avec les A va également augmenter sa cote, ce dont il ne se soucie pas trop pour l'instant. 10e sur 18, l'OHL navigue au milieu de tableau et entend bien ne pas revivre les tracas de la saison dernière, bien mal démarrée. Il sera temps d'y repenser après la trêve: pour l'heure, la concentration est totale sur la Nati, où Roggerio Nyakossi arrive sans être un leader, pour une fois.

Régulièrement capitaine en équipe de Suisse juniors, il va devoir s'habituer à un autre rôle pendant dix jours, passant de celui de cadre à celui de jeune en apprentissage. Le brassard, ce n'est pas pour tout de suite! «C'est différent, c'est sûr», sourit-il, impatient de prouver sa valeur à l'entraînement et de retrouver ses potes genevois. «C'est fou. Avec Johan Manzambi et Zachary Athekame, on joue ensemble depuis presque dix ans. On se retrouve ici avec les A, c'est génial. C'est une fierté et ça montre à quel point on travaille bien à Servette et à l'académie.» Ils sont d'ailleurs cinq Genevois pour ce rassemblement, puisque Zeki Amdouni et Denis Zakaria sont également présents, tandis qu'Ulisses Garcia, Anthony Racioppi et Kastriot Imeri sont de piquet! L'épicentre du football suisse penche fortement vers l'ouest depuis quelques semaines.