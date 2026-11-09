Granit Xhaka déclare officiellement forfait pour la Nati

Granit Xhaka et Miro Muheim ne rejoindront pas la Nati lundi. Les supporters suisses peuvent en revanche pousser un ouf de soulagement concernant Johan Manzambi.

Tobias Wedermann

Granit Xhaka est forfait pour le rassemblement de la Nati qui débute ce lundi à Saint-Gall! Le capitaine de la Nati s'est blessé au mollet dimanche, durant l'échauffement précédant la rencontre contre Chelsea. Il a passé une IRM lundi matin afin de déterminer la nature exacte de sa blessure. Il n'est pas encore clair si Murat Yakin va appeler un joueur pour le remplacer numériquement.

Miro Muheim lui aussi forfait

Vendredi, Miro Muheim a été rebaptisé «Magic Miro». Le latéral a remis Hambourg sur le chemin de la victoire grâce à une frappe de 30 mètres, décochée à 130 km/h, son troisième but spectaculaire en quelques semaines. «Je sais que j'ai une bonne frappe. Mais que tous les tirs rentrent, ce n'est pas tout à fait normal», a souri Miro Muheim après le succès 3-1 à domicile contre le Borussia Mönchengladbach.

Le défenseur est donc en pleine forme. Mais cela ne suffira pas pour retrouver la Nati après avoir déjà manqué les matches internationaux de septembre. En raison de problèmes musculaires, le joueur de Hambourg fera également l'impasse sur les deux dernières rencontres de la Suisse cette année. Sans surprise, Murat Yakin a appelé Isaac Schmidt, le défenseur d'YB, pour le remplacer.

Rubén Vargas, qui avait lui aussi manqué le rassemblement de septembre, est également incertain. En raison de troubles gastro-intestinaux, l'ailier de Séville ne peut pas rejoindre la Suisse lundi, indique l'ASF. «Il intégrera l'équipe dès qu'il sera rétabli.»

Johan Manzambi devrait arriver comme prévu

Johan Manzambi apporte en revanche une nouvelle rassurante. Le joyau suisse a été violemment taclé dimanche par un joueur de Manchester United, semelle en avant, avant de devoir céder sa place peu après. L'entourage de l'Association suisse de football a indiqué lundi matin que les pires craintes ne s'étaient pas confirmées. Johan Manzambi devrait donc rejoindre la Nati à Saint-Gall dans le courant de la journée, comme prévu.

Trois nouveaux visages sont attendus au rassemblement. Outre Silas Huber et Samuel Ballet, Murat Yakin a convoqué lundi un défenseur central supplémentaire: le Genevois Roggério Nyakossi, capitaine de l'équipe de Suisse M21 et joueur du club belge d'OH Louvain.

Vendredi, la Nati disputera son match contre la Slovénie à Maribor. Trois jours plus tard, la Suisse recevra l'Ecosse pour son dernier match dans ce groupe de Ligue des Nations. Elle aborde les dernières rencontres de Ligue B avec une confortable avance de cinq points sur la Slovénie.