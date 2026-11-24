La superstar brésilienne du football Neymar a gagné plusieurs centaines de millions au cours de sa carrière de footballeur, grâce à son salaire et à ses contrats publicitaires. Mais voilà que sa fortune a encore quelque peu augmenté, mais pas grâce au football: l'ancien joueur du Barça et du PSG a remporté pour la première fois un tournoi de poker au Brésil.
Vendredi, il s'est imposé en finale d'un tournoi de poker quotidien, face à un bon ami, et a empoché l'équivalent de près de 54’000 francs (pour une mise d'un peu plus de 2100 francs). «Je suis aux anges. C'est une sensation incroyable. J'espère qu'il s'agit du premier d'une longue série de succès ici, à la BSOP», a déclaré Neymar, passionné de poker depuis longtemps, selon «Globo Esporte».
Fin du tournoi à 2h du matin
121 joueuses et joueurs ont participé au tournoi organisé au Sheraton WTC Hotel de São Paulo. «Je rencontre ici des amis et des personnes du monde du poker que j'admire: des personnes auprès desquelles j'ai appris. Le fait d'avoir remporté mon premier tournoi aujourd'hui me rend incroyablement heureux», a déclaré Neymar à propos de son succès, acquis vers 2 heures du matin.
Le lendemain matin, à 11h, il était déjà attendu à l'entraînement du Santos FC, afin de se préparer pour le match de lundi contre Grêmio. La rencontre s'est soldée par une défaite 0-2 pour Neymar et ses coéquipiers.