Loin de retrouver son calme, le Bayern plonge dans le chaos après le retour de son entraîneur Vincent Kompany. Un débat public sur le salaire de Jamal Musiala provoque une véritable levée de boucliers. C'est la crise à Munich!

En bref Après une rechute due à un trouble neurologique, Jamal Musiala a fait son retour vendredi

Les dirigeants veulent désormais réduire son salaire

Le Bayern se retrouve derrière Dortmund pour la première fois depuis sept ans

Benjamin Gwerder

Le retour à l'entraînement de Vincent Kompany, après son malaise survenu fin octobre, aurait dû ramener un peu de sérénité au Bayern. C'est tout le contraire qui se produit: le club bavarois est en pleine tempête et ses dirigeants ne font rien pour calmer le jeu. Bien au contraire, ils jettent de l'huile sur le feu.

Le détonateur de cette nouvelle crise a un nom: Jamal Musiala. Le joyau du Bayern souffre d'un trouble neurologique provoquant de brèves pertes de connaissance et a connu une rechute au début de la semaine dernière. Au lieu de le protéger dans cette période délicate, le président d'honneur Uli Hoeness et le membre du conseil de surveillance Karl-Heinz Rummenigge ont publiquement évoqué une éventuelle baisse de son salaire et émis des doutes sur sa capacité à retrouver son meilleur niveau. «Ce que nous savons laisse malheureusement penser qu'il lui sera difficile de retrouver son niveau d'avant», a déclaré Rummenigge sur Sky.

Les dirigeants vivement critiqués

La réaction ne s'est pas fait attendre. L'ancien entraîneur du Bayern Felix Magath a taclé les dirigeants dans une émission de Bild: «Autrefois, mon manager m'aurait dit: Felix, ce n'est pas le Bayern Munich.»

Le syndicat international des joueurs Fifpro est lui aussi monté au créneau. Il accuse le club d'orchestrer une campagne de pression contre son joueur. Détail révélateur: Michael Olise, autre star du Bayern, a aimé sur Instagram une publication dénonçant cette situation.

Face à la polémique, le directeur sportif Max Eberl a tenté de désamorcer la crise dans Bild: «Ce calme est simplement un peu plus bruyant en ce moment!» Une formule pour le moins surprenante. De son côté, Rudi Völler, cadre à la Fédération allemande, a jugé le débat sur le salaire légitime, tout en appelant à faire preuve de patience.

Dortmund en profite déjà

Cette agitation en coulisses commence aussi à se faire sentir sur le terrain. Face à Cologne, un club pourtant lui aussi en plein doute, le Bayern n'a pu faire mieux qu'un match nul (1-1) vendredi, malgré le retour de Jamal Musiala.

Son grand rival, le Borussia Dortmund, en a immédiatement profité pour passer devant au classement. Pour la première fois depuis la saison 2019-2020, Dortmund possède davantage de points que le Bayern après dix journées.

Et les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent pas là: Harry Kane, victime d'une déchirure de la syndesmose, et Michael Olise, touché au pied, manqueront également le déplacement à Lille mercredi en Champions League.

Chaos total au Bayern!