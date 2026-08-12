Un documentaire revient sur l’été historique vécu par les Suissesses lors de l’Euro 2025. Entre images fortes, confidences de joueuses et scènes de vestiaire, «Nati Summer ’25» raconte l’élan populaire né autour de la Nati.

Christian Finkbeiner

Des images qui ont marqué l’été 2025. Les larmes des joueuses de l’équipe de Suisse pendant l’hymne national lors du match d’ouverture de l'Euro contre la Norvège. Un cortège rouge et blanc composé de 25’000 supporters dans les rues de Berne, en direction du Wankdorf avec le quart contre l'Espagne. Et, bien sûr, le but de Riola Xhemaili à Genève contre la Finlande, qui a permis à la Nati de se qualifier pour la première fois pour les quarts de finale d’un Euro. Il sera bientôt possible de revivre ces moments forts.

Le documentaire «Nati Summer ’25 – A Tournament Inspires Switzerland», long d’une quarantaine de minutes, revient sur les émotions fortes de l’Euro 2025. Le film a été projeté en avant-première mardi soir au cinéma Rex, à Berne. Plusieurs figures suisses y apparaissent, dont la pionnière Madeleine Boll, les internationales Ramona Bachmann et Luana Bühler, absentes du tournoi car blessées, Marion Daube, directrice du football féminin à l'ASF, Johan Djourou, Veronica Maglia, sélectionneuse de l’équipe nationale M19, ainsi que Marisa Wunderlin, responsable du football féminin au FC Thoune.

Dans ce film, Lia Wälti, Ana-Maria Crnogorcevic, Riola Xhemaili, Géraldine Reuteler et Sydney Schertenleib se replongent dans cet été 2025, devenu un moment charnière pour le ballon rond helvétique. Le documentaire propose aussi une dimension plus intime, souvent moins visible: celle des émotions vécues par les joueuses.

Le revers contre les M15 de Lucerne

Riola Xhemaili raconte notamment comment, après plusieurs mois d’absence, elle a appelé elle-même la sélectionneuse Pia Sundhage. Ana-Maria Crnogorcevic revient, elle, sur sa blessure survenue peu avant le début de la préparation du tournoi. Le film évoque également la lourde défaite 7-1 concédée en match amical contre les M15 du FC Lucerne, un épisode qui avait fait couler beaucoup d'encre.

Les scènes les plus fortes restent toutefois celles qui entourent les matches. Le suspense des arrêts de jeu contre la Finlande, l’arrivée du bus de la Nati au Wankdorf avant le quart de finale contre l’Espagne, les discours d’avant-match d'Alisha Lehmann. Sans oublier la joie des joueuses et du staff dans les vestiaires avant les rencontres, au son de «Null auf 100» d’Helene Fischer, comme si chaque seconde comptait. Réalisé par Simon Helbling, le film sera diffusé sur toutes les chaînes de la SSR en octobre, au moment du prochain rassemblement de l’équipe nationale, qui affrontera Israël lors du premier tour des barrages pour le Mondial 2027.