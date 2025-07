La communion a été totale dimanche soir à Berne. Photo: Getty Images

Florian Paccaud

«Dans les vestiaires, nous nous sommes dit que nous n'avions rien à prouver à personne.» Auteures d'une entame de match canon mercredi à Bâle en ouverture de tournoi, Iman Beney et ses coéquipières n’ont peut-être pas aussi impressionné dimanche, mais elles ont livré un match plein au niveau de l’intensité et de l’envie. «On s’est battues les unes pour les autres, on a laissé notre cœur sur le terrain, résumait la Valaisanne juste après le coup de sifflet final du combat remporté contre l’Islande (2-0). Finalement, ce n’est pas la qualité qui compte, ce sont les buts.»

«Ce n’était certainement pas le plus beau football, c’était très physique. Nous nous sommes créé moins d’occasions que lors du premier match et nous avons moins été en contrôle», confirmait Lia Wälti. «Et l’Islande a très bien défendu», soulignait l’entraîneure Pia Sundhage. Mais la Nati s’est montrée patiente et cela a fini par payer. «Nous savions qu’au fil des minutes, les Islandaises allaient fatiguer si nous arrivions à garder le ballon. Et nous avons su en profiter», ajoute la capitaine. Les 29’658 spectatrices et spectateurs présents au Wankdorf pouvaient laisser exploser leur joie.

«Quelque chose de spécial»

Les Suissesses ont mouillé le maillot comme rarement et le public l’a ressenti, témoignant d’un incroyable soutien. «C’était vraiment quelque chose de spécial, s’est exclamée l’expérimentée Pia Sundhage en conférence de presse. Je ne pensais pas que les Suisses pouvaient créer une telle atmosphère.» «L’ambiance était vraiment incroyable, je suis tellement contente qu’on ait gagné, devant une telle foule, en plus, ici, à Berne. C’est quelque chose dont on va se souvenir toute notre vie», témoignait la Bernoise Lia Wälti, une nouvelle fois admirable dans l’entrejeu, comme lors de l’ouverture du score: récupération dans les pieds de Dagny Brynjarsdottir, passe verticale dans la foulée pour casser les lignes. Sydney Schertenleib et Géraldine Reuteler n’avaient plus qu’à finir le job.

Géraldine Reuteler, déjà l'une des stars de cet Euro. Photo: UEFA via Getty Images

Marquer en premier n’est pas synonyme de victoire, la Suisse en avait fait les frais mercredi contre la Norvège. «Nous avions eu un trou durant 10 minutes, mais, cette fois-ci, on est restées concentrées durant 90 minutes», résumait Iman Beney. «C'est la troisième fois que nous jouions contre cet adversaire, nous connaissons ses forces et ses faiblesses. Nous ne leur avons pas accordé beaucoup de corners, de coups francs ou de touches dans nos 30 derniers mètres. Défensivement, toute l’équipe a livré un très grand match», relevait encore Lia Wälti. Livia Peng n’a, en effet, pratiquement eu aucun arrêt à effectuer.

Physiquement, la Nati a répondu présente. Mais elle a laissé beaucoup de force et d’énergie dans la bataille, tant émotionnellement que physiquement. Il va falloir désormais bien récupérer car jeudi, à Genève, la troupe de Sundhage sera éliminée de l’Euro si elle s’incline face à la Finlande. «De que j’ai vu, elle m’a fait forte impression, a prévenu la capitaine aux 129 sélections. C’est peut-être un peu l’équipe surprise de notre groupe, elle joue bien avec le ballon et peut être très dangereuse offensivement.» Aux Suissesses de poursuivre sur leur dynamique afin de mettre le feu au bout du lac.