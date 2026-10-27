La Suisse a voté pour Lamine Yamal au Ballon d'or

Si Harry Kane a décroché le Ballon d'or ce lundi, il n'a pas obtenu les faveurs de la Suisse. Journaliste genevois, Daniel Visentini lui a préféré l'Espagnol Lamine Yamal. Il s'en explique.

Blick Sport

Chaque année, les fans de football du monde entier s'amusent à décortiquer chaque vote de chaque pays lors du Ballon d'or. Si la liste des votes détaillés n'est pas encore sortie pour l'édition 2026, des souvenirs récents rappellent que le journaliste écossais avait mis Scott McTominay en tête l'année dernière, par exemple.

Journaliste pour la «Tribune de Genève», «24 Heures» et «Le Matin dimanche», Daniel Visentini a été désigné comme le votant pour la Suisse. L'année dernière, il avait vu juste en désignant Ousmane Dembélé comme lauréat du prestigieux prix. En 2024, il avait préféré Vinicius Junior à Rodri.

Et cette année? Dans un article publié mardi matin et intitulé: «Pourquoi j’ai voté pour Lamine Yamal au Ballon d’or», Daniel Visentini révèle donc avoir désigné l'Espagnol. Le Genevois s'est basé sur les trois critères du Ballon d'or: « D’abord, les performances individuelles, le caractère décisif et impressionnant. Ensuite, les performances collectives et le palmarès. Puis la classe et le fair-play.»

Pau Cubarsi sur le podium

Le journaliste genevois s'est attardé sur le premier point: «Lamine Yamal est tout simplement exceptionnel. Une part de magie flotte dans l’air quand il a le ballon dans les pieds. C’est l’injustice de l’exercice, qui glorifie le joueur offensif, spectaculaire, imprévisible, là où un défenseur qui serait également décisif en jugulant l’attaquant adverse impressionne moins. Alors qu’il est pareillement indispensable.» C'est pour cette raison que, sur la troisième marche de son podium, il a désigné le défenseur de Barcelone Pau Cubarsí, ce qui peut être une surprise pour certains.

S'il a finalement mis le futur vainqueur, Harry Kane, au deuxième rang, il explique pourquoi il lui a préféré Lamine Yamal malgré les statistiques impressionnantes de l'Anglais. «Il y a l’impression que laisse l’Espagnol et cet exercice de funambule et ses inspirations quand il avance balle au pied. Le seul peut-être à susciter l’admiration si régulièrement. Et puis Lamine Yamal est champion du monde», conclut-il.