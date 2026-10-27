À 33 ans, l'attaquant anglais Harry Kane a remporté pour la première fois le Ballon d'or et a reçu de nombreux éloges. Voici un aperçu des réactions de la presse internationale.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Angleterre

En Angleterre, on se réjouit de voir le premier lauréat anglais du Ballon d'or depuis Michael Owen, il y a 25 ans. «Yes He Kan», titre par exemple le «Sun», tandis que pour le «Guardian», Kane est «le vainqueur totalement méritant de la plus haute distinction du football». Le « Daily Mail » qualifie la star du Bayern de «héros modeste de l'Angleterre». Et pour la «BBC», le triomphe est remarquable malgré son impressionnant bilan personnel de 61 buts dans toutes les compétitions: «C'est seulement la cinquième fois au cours des 20 dernières années que le Ballon d'or revient à un joueur qui n'a remporté ni la Ligue des champions, ni la Coupe du monde, ni une compétition continentale.»

Espagne

Dans le pays du champion du monde en titre, on semble pouvoir accepter la victoire de Kane, même si, comme après le titre de 2010, on reste sans lauréat du Ballon d'Or. Mais il fallait tout de même une petite pique contre l'Angleterre: «Cet été, il n'y a pas eu de deuxième étoile, mais les Anglais doivent malgré tout penser désormais: 'Football's Coming Home'», écrit le quotidien sportif «As». «Harry Kane remporte le Ballon d'or le plus palpitant de l'histoire», titre «Marca» – rarement la liste des candidats au titre n'avait été aussi large que cette année.

France

«L'Équipe» reste concise dans son titre: «Roi Harry». Elle compatit cependant quelque peu avec le deuxième, Kylian Mbappé. «C'était juste», écrit-elle du point de vue du capitaine français.

Italie

Pour la «Gazzetta dello Sport», Harry Kane ne se distingue pas seulement par son sang-froid devant le but. Son attitude aurait également été importante après son triomphe: «Il réussit, contrairement à d'autres, à ne pas se faire remarquer, à rester toujours normal dans un monde rempli de superstars talentueuses, mais aussi dotées d'ego démesurés. S'il y a un bon moment pour que Kane remporte le Ballon d'or, c'est bien celui-ci.»

Allemagne

En Allemagne aussi, où Kane enchaîne les buts pour le Bayern, l'attribution du Ballon d'or est un grand sujet. «Une saison pour les livres d'histoire et maintenant, le couronnement personnel ultime: le Ballon d'or!», écrit «Bild». «Eurosport» va dans le même sens: «Le couronnement de King Kane: la star du Bayern remporte le Ballon d'or.»