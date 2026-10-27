Battu au Ballon d'or par Harry Kane, Kylian Mbappé traverse une petite tempête après des propos sur Mao Zedong. La marque suisse On peut trembler.

Blick Sport

Kylian Mbappé ne passe pas un très bon début de semaine. Lundi soir, l'attaquant français a vu, sous ses yeux, Harry Kane décrocher le Ballon d'or 2026 – une récompense pour laquelle il avait fait campagne depuis plusieurs semaines, à coups d'interviews dans plusieurs médias.

En se réveillant mardi matin, Kylian Mbappé n'avait pas que la gueule de bois du Ballon d'or. Une vidéo de lui, réagissant à un mème autour de Mao Zedong, a refait surface. «J'utilise beaucoup ce mème avec mes amis, en ligne», se marre le Français.

Des propos qui n'ont pas plu dans l'Empire du Milieu. Deux grandes compagnies chinoises, Dongpeng et Mengniu, ont annoncé mardi rompre leur coopération avec la superstar française. «Notre entreprise s'oppose fermement à tout comportement qui heurte les sentiments nationaux et applique une politique de tolérance zéro à cet égard», a déclaré le géant des boissons Dongpeng dans un communiqué.

Le premier marché de On

Les propos de Kylian Mbappé ont même dépassé le cadre de la Chine. BFM a fait remarquer que l'action de la marque suisse On – que le Français a rejointe il y a quelques semaines – a chuté de 3,5% dans les échanges d'avant-marché à Wall Street. Pour la marque de Roger Federer, la Chine constitue pourtant le premier marché en matière de vente directe par le nombre de magasins. Plus de 80 boutiques réparties sur 30 villes existent dans le pays asiatique.

«Je présente mes excuses à toutes celles et ceux que mes mots ont heurtés. Ce n'était absolument pas mon intention. J'ai un profond respect pour le peuple chinois et son histoire, et je suis sincèrement désolé», a déclaré mardi le joueur du Real Madrid dans un communiqué, écrit en français, anglais et mandarin et transmis à l'AFP.