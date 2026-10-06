La France renverse la Belgique en fin de match

La France a renversé la Belgique 4-1 lundi au Stade de France en Ligue des nations. Menés jusqu'à la 77e, les Bleus, guidés par un coaching gagnant de Zidane, ont brillé avec un doublé d'Olise.

ATS Agence télégraphique suisse

La France a renversé une situation compromise lundi au Stade de France pour la 4e journée de la Ligue des nations. Elle s'est imposée 4-1 contre la Belgique, avec un grand Michaël Olise en fin de match.

Les Diables Rouges ont pourtant frappé les premiers sur un contre de Dodi Lukebakio (1-0, 35e), et ont mené jusqu'à la 77e. Mais le coaching de Zidane a été payant. Les remplaçants bleus entrés à l'heure de jeu, Désiré Doué (1-1, 77e), Rayan Cherki (2-1, 81e) et Michael Olise (3-1 et 4-1, 88e et 91e), ont arraché la victoire, laissant le sélectionneur Zinédine Zidane invaincu après quatre rencontres.

L'Italie va mieux

L'Italie, en reconstruction après avoir manqué cet été une troisième Coupe du monde de suite, a dominé la Turquie 3-1 à Bologne. La Squadra Azzurra, avec neuf changements par rapport à l'équipe qui avait débuté contre la France vendredi dernier, est passée en tête grâce à Gianluca Scamacca (26e).

La Turquie, entraînée par l'Italien Vincenzo Montella et battue 4-1 à domicile par la sélection italienne le 28 septembre, a égalisé à la 61e par Aral Simsir, mais les Azzurri ont quasiment aussitôt repris l'avantage sur une tête de Riccardo Calafiori (64e). Dans le final, Francesco Pio Esposito a ajouté un troisième but (87e).

L'Italie qui avait débuté cette fenêtre internationale par une défaite à domicile contre la Belgique (2-0), totalise désormais sept points, synonymes de 2e place du groupe 1, tandis que la Turquie reste bloquée à la dernière place avec un zéro pointé.