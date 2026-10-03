La Nati, convaincante, n'a même pas eu le temps d'avoir peur

Trois matches, trois victoires! La Nati, convaincante dans le jeu, continue son parcours parfait en Ligue des Nations en battant la Slovénie sans trembler (2-1) ce samedi à Lucerne malgré l'ouverture du score de Zan Vipotnik à la 2e. Dan Ndoye a encore une fois été décisif.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Lorsque Zan Vipotnik a ouvert le score à la 2e en profitant d'une triple erreur suisse -Zachary Athekame a couvert le hors-jeu au départ de l'action, Nico Elvedi a été trop large au marquage et Gregor Kobel bien trop passif sur la frappe en pivot de l'attaquant slovène-, la tentation a été très grande parmi les 15'000 spectateurs de se dire que la soirée pourrait être très longue à Lucerne.

La boulette de Jan Oblak

Avec leur avantage au score, les Slovènes allaient en effet encore plus défendre qu'initialement prévu et vu qu'au but, ils ont l'un des meilleurs gardiens du monde, le fantastique Jan Oblak, la perspective d'une soirée frustrante pour la Nati prenait rapidement beaucoup d'ampleur.

Mais voilà, même les plus grands génies ont leurs failles, et le gardien slovène s'est violemment troué à la 10e pour permettre à la Nati d'égaliser après une action un peu confuse à la suite d'un corner. Le speaker a attribué le but à Remo Freuler, ce qui était un peu généreux et sans doute une occasion de rappeler à tout le monde que le milieu de terrain avait joué au FC Lucerne. La foule a eu du plaisir à scander son nom à plusieurs reprises, mais le fait est que ce n'est pas lui qui a marqué, ou alors vraiment par alliance très lointaine.

Qu'importe, au fond: la Suisse avait égalisé rapidement et le spectre d'un blanchissage slovène, et avec lui d'une bataille des tranchées, disparaissait aussi sec.

Dan Ndoye, toujours lui

Les joueurs de Bostjan Cesar, privés de ballon par ceux de Murat Yakin, ont cependant logiquement subi durant toute la partie et fini par craquer une deuxième fois àl a 38e sur une action initiée par Zeki Amdouni et conclue avec rage et opportunisme par Dan Ndoye, encore une fois décisif. La Nati était devant au score et n'avait même pas eu le temps d'avoir peur.

La Suisse peut valider sa première place mardi!

Le fait est que les Suisses, qui s'alignaient dans une composition d'équipe désormais standard pour ce rassemblement de Ligue des Nations (la seule variable d'ajustement est le poste de milieu droit, occupé cette fois par Michel Aebischer), ont été très largement dominateurs et n'ont jamais été mis en danger par cette équipe slovène qui compte désormais cinq points de retard après trois journées, comme l'Ecosse.

Les plus mathématiciens des supporters de la Nati ont déjà fait le calcul: mardi, tout peut déjà être réglé dans ce groupe, pour autant que la Suisse s'impose face à la Macédoine du Nord, toujours à Lucerne, et que l'Ecosse et la Slovénie se quittent sur un match nul. Cela s'appellerait un rassemblement d'automne très réussi, à n'en pas douter...

Un peu de gestion mardi face à la Macédoine du Nord?

Les plus exigeants des supporters regretteront eux que Murat Yakin distribue le temps de jeu avec parcimonie durant ces trois premiers matches, et que des joueurs comme Alvyn Sanches, par exemple, n'aient pas la possibilité de s'exprimer. Ce sera peut-être le cas mardi et le sélectionneur devra probablement commencer à penser un peu aux clubs, certains intrnationaux jouant déjà vendredi en championnat. Ce paramètre peut-il influencer sa réflexion? La très large domination du match aller, remporté 3-0 à Skopje, incite en tout cas à la confiance.