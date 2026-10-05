Le Portugal s'est qualifié pour les quarts de finale après sa victoire 2-1 contre la Norvège, sans Cristiano Ronaldo. La Mannschaft, quant à elle, est en danger dans son groupe, derrière la Grèce et les Pays-Bas.

AFP Agence France-Presse

La Grèce aura donc posé d'insolubles problèmes à l'Allemagne de Jürgen Klopp: après s'être imposés 1-0 la semaine passée, les Grecs sont parvenus à décrocher le nul 0-0 dimanche à Thessalonique.

Les Allemands, qui restent sur une Coupe du monde décevante (élimination aux tirs au but en 16e de finale par le Paraguay), ne sont pas en position favorable pour se qualifier pour les quarts de finale puisqu'après ce match nul poussif, ils ne sont que troisièmes de leur groupe avec 5 points, trois unités derrière la Grèce et les Pays-Bas (8 pts).

Le nouveau sélectionneur Jürgen Klopp présente un bilan très mitigé, avec une seule victoire à ses quatre premiers matches aux manettes (2-0 contre la Serbie), deux nuls (1-1 contre les Pays-Bas et 0-0 contre la Grèce), et une défaite (1-0 contre la Grèce). La Mannschaft devra impérativement battre la Serbie et les Pays-Bas mi-novembre si elle veut voir les quarts.

Le Portugal en quarts

Les Pays-Bas ont eux battu la Serbie 2-1 dimanche au Philipsstadion à Eindhoven. Koopmeijners a donné l'avantage aux Oranje à la 31e. Pour peu de temps toutefois, Cvetkovic égalisant pour la Serbie quatre minutes plus tard. Zirkzee a donné en fin de match (71e) la victoire aux Pay-Bas, qui sont premiers du groupe 2 après cette soirée.

Sans sa superstar Cristiano Ronaldo, rentré en Arabie saoudite après avoir été laissé sur le banc par son sélectionneur, le Portugal a renversé la Norvège (2-1) et s'est qualifié pour les quarts de finale.

La Seleção, tenante du titre, est assurée de terminer en tête du groupe 4, avec 12 points glanés en quatre journées.