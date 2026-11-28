L'ancien buteur de l'équipe de Suisse Kubilay Türkyilmaz critique le fonctionnement du FC Bâle de David Degen. Sa chronique.

«C’est de cette manière que le déclin de Grasshopper a commencé»

«C’est de cette manière que le déclin de Grasshopper a commencé»

Kubilay Türkyilmaz

J’ai vu le FC Bâle jouer à plusieurs reprises cette saison. Ce qui m’a frappé, c’est à quel point cette équipe paraît manquer d’idées, de caractère et même d'amour du maillot. Il ne s’agit pas seulement de perdre des matches. Il y a quelque chose de plus profond derrière.

C’est une identité qui semble s’être perdue. Les joueurs donnent parfois l’impression d’avoir oublié quel club ils représentent. Les supporters, eux, répondent toujours présents. Mais que se passera-t-il si les prestations comme celle face à Lucerne se répètent? A terme, une partie du public finira sans doute par rester chez elle.

Manque d'autocritique

Les dirigeants doivent sérieusement se demander comment le club en est arrivé là. On peut changer d’entraîneur une fois. Puis une deuxième. Mais à la troisième, il faut bien admettre que le problème ne se résume pas à la personne qui est sur le banc. La direction doit se poser la vraie question: où est-ce que nous nous trompons?

Le modèle mis en place par le président David Degen pour maintenir le club à flot montre aujourd’hui ses limites. Lui-même répète qu’il n’existe pratiquement pas d’autre solution, car sans les recettes générées par les transferts, il est très difficile de financer un club comme le FC Bâle. Mais ce système repose sur un pari permanent.

En italien, on dirait que Bâle est devenu un «porto di mare»: un lieu de passage, avec des arrivées et des départs incessants. Depuis l’arrivée de Degen, cette stratégie a fonctionné à deux reprises. Une saison s’est terminée par une deuxième place. Une autre, portée par Xherdan Shaqiri – et presque uniquement par lui –, a débouché sur le titre. Les trois autres ont été catastrophiques.

Bâtir un noyau dur

Mais ce modèle fondé sur un va-et-vient permanent est-il vraiment la seule solution? Pas forcément. Un club peut très bien être géré avec une logique commerciale, mais pas uniquement. Il faut aussi bâtir un noyau dur de six ou sept joueurs fiables, capables de porter l’équipe et d’incarner le club. Des joueurs comme Dominik Schmid.

Quatre ou cinq ne suffisent pas, car il en manque toujours un ou deux au mauvais moment et toute la structure peut vite vaciller. Autour de ce socle peuvent ensuite graviter des joueurs sur lesquels le club prend des paris. Mais s’ils sont trop nombreux, il devient très difficile de construire une véritable identité.

David Degen a annoncé que le FC Bâle comptait se renforcer de manière ciblée pendant le mercato hivernal. C’est indispensable, car l’effectif actuel ne semble pas suffisamment armé pour rivaliser en Europe. Sans un mercato réussi, le risque existe de voir la spirale négative se poursuivre.

Et, à terme, le FC Bâle pourrait-il connaître le même destin que GC? Pas demain, évidemment. Les supporters bâlois sont aussi très différents. Mais que se passe-t-il quand les saisons décevantes s’enchaînent? Peu à peu, on finit par oublier à quel point un club a pu être grand. C’est aussi comme cela que le déclin de Grasshopper a commencé.