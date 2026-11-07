Bâle est-il déjà engagé dans la lutte contre la relégation?

Sans victoire depuis huit matches, le FC Bâle voit la zone de relégation se rapprocher dangereusement. Slavisa Jokanovic garde confiance, mais les trois prochaines rencontres s’annoncent déjà cruciales.

Lucas Werder

Les plus anciens s’en souviennent peut-être. A la mi-septembre, le FC Bâle s’était imposé 4-2 à Lucerne. Cette victoire reste encore aujourd’hui la dernière du FCB en Super League. Huit matches, cinq points et trois entraîneurs différents: le bilan des Rhénans est particulièrement inquiétant ces dernières semaines.

Le FCB est-il désormais engagé dans la lutte contre la relégation? Si l’on s’en tient aux résultats, la réponse est clairement oui. Si la défaite 2-1 contre le leader Lugano était presque prévisible, les performances face aux équipes du bas de classement devraient faire réfléchir les Bâlois. Ils ont notamment perdu 3-0 contre Vaduz et concédé un 0-0 face à GC. Et contre quelle équipe le Lausanne-Sport, actuelle lanterne rouge du championnat, a-t-il décroché son unique victoire de la saison? Exactement, le FC Bâle.

Slavisa Jokanovic se montre confiant

Avant la pause internationale, le FCB affrontera Thoune, puis enchaînera avec deux rencontres contre Lucerne et GC. Trois duels face à des équipes actuellement classées derrière les Rhénans. Pour Slavisa Jokanovic, ce calendrier représente une occasion de décrocher enfin sa première victoire en championnat depuis son arrivée et de permettre à son équipe de repasser au-dessus de la barre.

«Cela fait partie de mon travail de regarder le classement. Mais nous ne sommes qu’au début du mois de novembre», déclare Slavisa Jokanovic, qui reste serein pour le moment. «Je crois toujours que notre saison n’est pas terminée et que nous pouvons encore lutter pour des objectifs plus importants.» Les prochaines rencontres doivent notamment permettre à son équipe de poursuivre sa progression.

Comme il y a trois ans

Mais que se passera-t-il si la mauvaise série se prolonge? En cas de défaites contre ses concurrents directs, le FCB pourrait encore reculer au classement. Alors que le retard sur le leader Lugano atteint déjà 20 points, l’avance sur GC, actuellement barragiste, n’est plus que de quatre unités.

Il y a trois ans, le FC Bâle occupait exactement cette position à ce stade de la saison. Malgré une deuxième partie de championnat plutôt solide, l’équipe de Fabio Celestini avait finalement manqué le Top 6 et n’avait assuré définitivement son maintien qu’à l’avant-dernière journée. Si les victoires restent aussi rares cette saison, de nouveaux mois difficiles attendent les Rhénans.