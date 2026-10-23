Estudiantes rejoint Palmeiras en finale de Libertadores

Estudiantes et Palmeiras se retrouveront en finale de la Copa Libertadores, 58 ans après leur dernière confrontation. Ce grand rendez-vous se tiendra le 28 novembre à Montevideo.

ATS Agence télégraphique suisse

Les finalistes de la Copa Libertadores 2026 sont désormais connus. Palmeiras affrontera, le 28 novembre à Montevideo, l'équipe argentine d'Estudiantes de La Plata.

Comme lors de la première demi-finale, tout s'est joué aux tirs au but jeudi. Estudiantes s'est imposé dans cet exercice face à Flamengo. Après un match aller sans but, le match retour au Maracanã de Rio de Janeiro s'est également soldé par un 0-0.

Lors de la séance des tirs au but, Estudiantes a pris le dessus 3-2. Le héros du match a été le gardien Fernando Muslera, qui a repoussé pas moins de trois tentatives des hôtes. Flamengo a pourtant joué en supériorité numérique à partir de la 50e minute.

Un remake en 1968

C'est donc la deuxième fois seulement au cours des six dernières années qu'il n'y aura pas de finale 100 % brésilienne dans l'équivalent sud-américain de la Ligue des champions européenne. Estudiantes vise son cinquième titre, le premier depuis 2009.

Palmeiras, qui s'est imposé face à Fluminense lors de la première demi-finale, disputera sa huitième finale et vise son quatrième sacre. Les deux clubs s’étaient déjà affrontés en finale en 1968, et ce sont les Argentins qui l'avaient alors emporté.