Pour son 3e match de la phase de ligue de la C1, le SFCCF accueille les Belges de Louvain. Une occasion en or de marquer l’histoire du club grenat.

Florian Paccaud Florian Paccaud - Journaliste Blick

«On veut montrer quel est le vrai visage de Servette.» Après deux premiers matches de Champions League compliqués, avec des défaites 0-8 contre l’OL Lyonnes et 5-1 au Danemark face à Koge, Paula Serrano et le SFCCF accueillent mercredi l’OH Louvain au Stade de Genève (18h45) avec un esprit de revanche. Les championnes de Belgique représentent, a priori, l’adversaire contre lequel les Grenat ont le plus de chances de marquer le premier point de leur histoire dans la compétition. «Pour moi, c’est du 50-50», ajoute la milieu de terrain.

Les doubles championnes de Belgique en titre, qui avaient déjà disputé la C1 la saison dernière (une victoire, trois nuls et deux revers), ont mieux entamé cette campagne européenne, notamment avec un match nul et vierge sur la pelouse de l’AS Rome (et une défaite 5-0 contre le PSG). «Elles ont un peu les mêmes qualités que nous, elles sont fortes en transition, a relevé l’Espagnole en conférence de presse d’avant-match. Elles ont de bonnes attaquantes, il faudra être attentives.» Et ne pas faire de cadeaux, comme lors de la première période au Danemark.

Le SFCCF va devoir s’appuyer sur la réaction en seconde période contre Koge. Les Genevoises, qui étaient menées 3-0 à la pause, avaient alors dominé, sans toutefois parvenir à refaire leur retard. «Je pense qu’on était au même niveau», a estimé Paula Serrano. Et cela devrait être plus ou moins pareil contre Louvain. «On ne se sent pas inférieures à elles. On est confiantes et on sait qu’on peut viser les trois points.» De quoi laisser augurer un duel équilibré.

Deux retours importants

Absentes lors des deux premiers matches, Gouthia Karchouni et Elodie Nakkach font leur retour dans l’effectif grenat. «Elles sont aptes à commencer, a confirmé Cristian Toro. Elodie apporte du caractère et de l’intensité. Gouthia, du talent et de la créativité.» Et le coach de tout de suite préciser: «Mais la clé, c’est le collectif. Toute l’équipe doit être prête et assumer son rôle.»

Jusqu’à présent, Servette Chênois a commis trop d’approximations pour régater à l’échelle continentale. Ce qui peut passer en Super League se paie cash en C1. «La Champions League, ce n’est pas le championnat, souligne Paula Serrano. Il faut changer notre mentalité. On doit être plus attentives et corriger ces erreurs.» En d’autres termes, être concentrées de la première à la dernière minute. «On espère avoir appris de ces deux matches et être plus performant demain», ajoute l’entraîneur.

«Marquer l’histoire du club»

Après un début de saison très intense (11 matches entre le 21 août et le 1er octobre), Servette Chênois a eu plus de temps pour préparer ce duel: deux rencontres de championnat et une en Coupe depuis la défaite au Danemark il y a quatre semaines. Pour un effectif qui a connu de grosses modifications cet été, avec l’arrivée d’une dizaine de nouvelles joueuses, ce laps de temps supplémentaire ne peut que s’avérer bénéfique. «C’est vrai que ces deux premiers mois ont été durs, tant physiquement que mentalement. Là, on a pu bien se préparer et l’équipe est prête. On sent qu’on est à 100% et on veut montrer notre caractère.»

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Entre 3000 et 4000 personnes sont attendues pour cette partie, dont 1200 enfants du Département de l’instruction publique. Alors que Servette se déplacera ensuite à Rome et à Barcelone, avant de recevoir le Paris FC lors de la dernière journée, ce match contre les Flamandes est une occasion en or de montrer que le SFCCF a progressé depuis cinq ans et sa première épopée européenne. De quoi ajouter de la pression? «Savoir qu’on a une belle occasion de marquer l’histoire du club, ce n’est pas de la pression, c’est une motivation supplémentaire», corrige Paula Serrano.