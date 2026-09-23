Florian Paccaud Florian Paccaud - Journaliste Blick

La marche était beaucoup trop haute. Servette Chênois s'est incliné 0-8 contre l'OL Lyonnes, mercredi pour son entrée en lice dans la phase de ligue de Champions League. Les championnes de France, qui tournent à une moyenne de sept buts par match en championnat depuis la reprise, n'ont pas fait dans la dentelle et les Grenat ont pu voir tout ce qui les séparait du top niveau.

«Il faudra être prêtes mentalement à souffrir toutes ensemble», avait prévenu Noémie Carage. Dans les faits, les Genevoises, malgré le soutien de 5762 personnes, n'ont tenu que 8 minutes face au 3-4-3 ultraoffensif mis en place par Jonatan Giráldez. Sur un centre au ras du sol de Salma Paralluelo, Laia Ballesté a tenté d'intervenir devant Melchie Dumornay, trompant sa propre gardienne (8e). Il s'agissait de la deuxième occasion pour les visiteuses, après un superbe enchaînement amorti-volée d'Ada Hegerberg, passé juste à côté (6e).

Chaque erreur se paie cash

Les Servettiennes ont eu le mérite de rester fidèles à leur plan de jeu, avec un bloc bas très compact et beaucoup de courses défensives. Une stratégie efficace puisque les Lyonnaises n'ont pas inquiété la gardienne du SFCCF pendant les 20 minutes suivantes. Corollaire de cette tactique, la troupe de Cristian Toro n'a jamais pesé offensivement. Et on a vite compris pourquoi l'entraîneur avait demandé à ses joueuses de ne prendre aucun risque.

Contre une équipe du calibre de l'OL Lyonnes, chaque erreur se paie cash. Une récupération de Marie-Antoinette Katoto dans le camp genevois a permis aux visiteuses de prendre deux longueurs d'avance. L'attaquante s'est appuyée sur Dumornay, avant d'enrouler sa frappe dans le petit filet de Jacintha Weimar (28e). Une glissade de Daïna Bourma a permis aux visiteuses de tripler la mise, encore grâce à Katoto, bien servie par Hegerberg (40e). Puis, en contre, Paralluelo a lancé dans la profondeur Melchie Dumornay, qui a remporté son face-à-face contre Weimar (45e). 0-4 à la pause, malgré une bonne résistance.

Les Lyonnes déroulent

Il n'y a pas que le fait d'exploiter les imprécisions adverses qui est le signe des grandes équipes. La subtile talonnade de Lily Yohannes pour Katoto sur le cinquième but lyonnais en est un excellent exemple. Tout comme l'efficacité de l'avant-centre française, qui a inscrit un triplé sur son troisième tir cadré (47e).

Le rouleau compresseur lyonnais ne s'est pas arrêté là: Dumornay (54e), Tarciane (68e) et Ines Benyahia (89e) ont donné au score des allures de correction. Dominées de toutes parts, les Servettiennes n'ont pas réussi à sauver l'honneur, même si elles ont quand même cadré un tir. En contre, Magdalena Sobal a dû âprement lutter pour remporter son duel contre Tarciane, mais sa frappe manquait de puissance pour inquiéter Maria-Luisa Grohs (63e). Il faudra attendre avant de voir le premier but du SFCCF en Champions League.

Dans cette campagne européenne, l'objectif des Servettiennes est de faire mieux qu'il y a cinq ans, où elles découvraient le gratin européen et avaient subi six revers sans trouver le chemin des filets. Ce n'est pas contre l'OL Lyonnes que les Grenat pouvaient espérer débloquer leur compteur. «On grandit énormément à travers ce genre de rencontres», avait expliqué Noémie Carage, qui a joué de nombreuses fois contre le détenteur du record de victoires en Champions League. La troupe de Cristian Toro n'aura qu'une semaine pour tirer les enseignements de cette leçon de football. Jeudi prochain, elle affronte le HB Køge, près de Copenhague. Un adversaire beaucoup plus à sa portée.