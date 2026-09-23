Florian Paccaud Florian Paccaud - Journaliste Blick

Est-ce que Servette Chênois peut réaliser l’exploit contre l’OL Lyonnes, à l'occasion de son premier match de la phase de ligue de Champions League? Il ne faudra en tout cas pas compter sur un excès de confiance de la part des championnes de France, huit fois victorieuses de la C1, pour assister à une énorme surprise, mercredi à la Praille (18h45).

«On prépare ce match comme on a préparé tous nos autres matches, a prévenu Jonatan Giraldez, l’entraîneur des Lyonnes. Nous voulons maintenant montrer notre niveau en Champions League.» Mauvaise nouvelle pour les Grenat, puisque leur adversaire a inscrit 22 buts lors de ses trois premiers matches de championnat, avec notamment une retentissante victoire 7-1 contre le Paris FC, deuxième de la hiérarchie nationale la saison passée et futur adversaire du SFCCF.

«Encore mieux utiliser nos forces»

«Nous avons bien démarré cette saison, tout le monde est satisfait, résume Selma Bacha. Nous avons marqué beaucoup de buts et nous sommes confiantes.» Mais l’entraîneur en veut plus. «On a montré de très bonnes choses, mais on n’a joué que trois matches, relativise le technicien. Il y a des choses à améliorer.» Malgré les 22 buts marqués, les trois goals concédés ne sont pas à son goût.

«Pour moi, comme pour l’équipe, chaque semaine, c’est le même objectif. Il faut corriger ce qu’on n’a pas bien fait lors du match précédent. Il faut aussi continuer à progresser offensivement et encore mieux utiliser nos forces.» L’OL Lyonnes veut continuer à tout dévorer sur son passage. «Certes, nous avons confiance en nous et dans nos qualités, mais il n’y aura pas d’excès de confiance. Le plus important est de respecter l’adversaire.» Autrement dit, aucun cadeau ne sera fait aux Genevoises.

Avec Jonatan Giraldez, chaque match doit être pris comme une possibilité de progresser. «Pour ne pas perdre une occasion d’améliorer notre niveau technique, tactique et physique, il faut maintenir notre niveau de concentration au maximum et rester compétitifs.» Perfectionniste, l’ancien entraîneur du Barça connaît la recette du succès. Il a réalisé un quadruplé et deux triplés en trois saisons en Catalogne, remportant 10 titres sur 12 possibles, avec deux Champions League à la clé et un taux de victoire dépassant les 90%. Ce qui lui a valu d’être élu IFFHS World's Best Woman Club Coach en 2023 et 2024.

Les retrouvailles avec Cristian Toro

Arrivé à la tête de l’OL Lyonnes l’été dernier, Jonatan Giraldez veut faire passer un cap à son équipe. «La deuxième saison est toujours plus facile pour moi. Je connais mieux les joueuses. Il y a beaucoup de qualité dans l’effectif et on a un peu changé notre tactique.» Un style encore plus percutant offensivement qui terrorise pour le moment les défenses adverses. Avec quatre nominées au Ballon d’or – Melchie Dumornay, Wendie Renard, Selma Bacha et Caroline Weir –, l’objectif sera de ramener l’OL Lyonnes sur le toit de l’Europe en mai prochain.

Ce chemin débute au Stade de Genève contre l'équipe entraînée par Cristian Toro, que Jonatan Giraldez connaît bien. «Avec le Barça, je l’ai affronté plusieurs fois alors qu’il dirigeait Séville. Il est capable d’avoir différents systèmes de jeu. Mais je pense qu’il va opter pour un bloc très compact, avec des courses rapides vers l’avant lors des transitions offensives. Il sera important pour nous de bien presser la porteuse du ballon. On va devoir être prêtes à 100%.» Une analyse qui montre bien que Servette Chênois ne sera pas pris à la légère.