Florian Paccaud Florian Paccaud - Journaliste Blick

Amina Muratovic rêvait d’autre chose pour son premier match en Champions League. Face à des Lyonnes en mode rouleau compresseur, les Grenat ont encaissé huit buts, mercredi à la Praille. «Ce qui est le plus impressionnant, chez elles, c’est qu’elles trouvent toujours une solution, relevait l’internationale helvétique. C’est un gros score, oui. Mais on s’est bien battues et on peut quand même être fières de nous.» Le rythme imposé par les championnes de France était tout simplement trop élevé.

Au-delà du résultat, la Vaudoise de 20 ans a vécu 24 heures hors norme. «Déjà, en venant s’entraîner ici hier (ndlr: mardi) et en voyant tous les panneaux Champions League, on se rend compte que c’est vraiment réel, que le grand rendez-vous est là.» Dur de trouver le sommeil quand un rêve devient réalité. «C’est vrai que j’ai eu un peu de peine à dormir, j’étais très excitée. J’avais peur de ne pas me réveiller et d’arriver en retard.»

«Une chance d'affronter une telle équipe»

La pépite grenat n’oubliera pas son entrée sur le terrain. «Cela faisait depuis le match contre l’AS Rome il y a deux ans (ndlr: 6107 personnes) qu’il n’y avait pas eu autant de monde. C’était cool de voir que les gens (ndlr: ils étaient 5762) étaient là pour nous supporter.» Puis l’hymne de la Women’s Champions League. «C’était de la joie, la récompense de tout le travail qu’il y a derrière. En l’entendant, je me suis remémoré tout le chemin parcouru.» Depuis deux ans, Amina Muratovic gravit les échelons à la vitesse grand V.

Ce premier match en Champions League n’est qu’une étape dans la prometteuse carrière de l’ancienne junior du Concordia Lausanne. Elle a pu voir tout ce qui la séparait encore du top niveau. «Bien sûr, cela m’a donné envie de donner encore plus. C’était une chance de pouvoir affronter une telle équipe, et de telles adversaires. On a pu voir où on en était et on ne peut en retenir que des leçons.»

«J’aime simplement jouer au football»

D’habitude défenseure centrale, Amina Muratovic a été alignée en tant que milieu de terrain, comme vendredi dernier contre Zurich. «Avant, je préférais jouer au milieu, maintenant, je pense avoir une petite préférence pour le poste de défenseure centrale. J’aime simplement jouer au football. Tant que je suis sur le terrain, je me sens bien.»

Avec sa mentalité de battante, nul doute que l’internationale suisse, qui semblait très affectée par ce revers au moment de se présenter devant la presse, va vite se relever et recommencer à travailler. Avec la ferme intention de marquer l’histoire du club, en l’aidant à marquer ses premiers points en Champions League. Et avec le Brésil et la Coupe du monde 2027 dans le viseur.