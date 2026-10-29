Breel Embolo marque encore avec Atlanta

Breel Embolo a inscrit son quatrième but en MLS, mercredi, mais Atlanta s’est incliné 2-1 sur la pelouse de New York City. Le club est d'ailleurs déjà éliminé de la course aux play-off.

ATS Agence télégraphique suisse

Breel Embolo continue de faire trembler les filets en Major League Soccer. L'attaquant bâlois d'Atlanta n'a toutefois pas pu empêcher la défaite de son équipe mercredi sur la pelouse de New York City (2-1).

Le buteur de 29 ans avait pourtant fait le plus dur en égalisant de la tête à la 88e, après l'ouverture du score des New-Yorkais. Mais un ancien joueur du FC Bâle, l'Ivoirien Bénie Traoré, a offert les trois points aux locaux au bout du temps additionnel (90e+5).

Son quatrième but

Il s'agit du quatrième but d'Embolo depuis son arrivée à Atlanta à la fin du mercato estival, alors que la saison de MLS battait son plein. L'international suisse a frappé trois fois lors des quatre derniers matches, mais la franchise géorgienne, avant-dernière de la Conférence Est, est déjà éliminée de la course aux play-off à deux matches de la fin de la saison régulière.

Un autre Suisse s'est illustré dans la nuit de mercredi à jeudi: Maren Haile-Selassie. Le Zurichois de 27 ans, passé notamment par Neuchâtel Xamax, a marqué son 12e but de l'exercice lors du match nul entre Chicago et Orlando City (2-2). Il disputera lui les séries éliminatoires.