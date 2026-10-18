Messi brille face à Atlanta et Embolo

Lionel Messi, 39 ans, continue d'éblouir en MLS. Samedi, il a marqué deux fois et offert une passe décisive lors de la victoire 3-1 de l'Inter Miami contre Atlanta, se rapprochant du record de Carlos Vela.

ATS Agence télégraphique suisse

Lionel Messi est actuellement inarrêtable en MLS, Breel Embolo et Atlanta United l'ont appris à leur dépens samedi. L'Argentin de 39 ans, auteur de deux nouveaux buts et d'une passe décisive, se rapproche encore d'un record du championnat.

Messi a signé un doublé en l'espace de quatre minutes en deuxième mi-temps lors de la victoire 3-1 de l'Inter Miami contre Atlanta. L'octuple Ballon d'or totalise ainsi 25 buts cette saison et occupe la tête du classement des buteurs. Au total, il a été impliqué dans 40 réalisations à quatre matches de la fin de la saison régulière, il lui manque encore neuf contributions pour égaler le record de Carlos Vela établi lors de la saison 2019.

Breel Embolo, qui compte deux buts en huit matches de MLS, n'a guère plus de chances d'atteindre les play-off avec Atlanta. Face à l’Inter de Messi, l'attaquant bâlois a tenté deux tirs, sans toutefois cadrer. De son côté, Noah Streit, international suisse M21, a délivré une passe décisive qui a permis à Montréal d’arracher le match nul à Seattle (1-1).