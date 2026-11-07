Alessandro Vogt menacé de mort par un «supporter» sur Tiktok

Alessandro Vogt a été copieusement insulté sur Internet et même menacé de mort par un «fan». Son club a pris des mesures et ouvert une procédure. Avant des suites juridiques?

Björn Lindroos

Il y a deux semaines, Heidenheim et Energie Cottbus se sont séparés sur un match nul (1-1) en deuxième division allemande. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, sur TikTok, un «fan» de Heidenheim a copieusement insulté l’équipe et critiqué sa performance. Il s’en est surtout pris à l’attaquant suisse Alessandro Vogt. Dans la vidéo, désormais supprimée, il menace même de mort l'ancien joueur de Saint-Gall.

Le soutien de son club et de son entraîneur

Le club a pris des mesures. Comme le rapporte la «Heidenheimer Zeitung», une procédure d’interdiction de stade a été ouverte et l’entreprise Sportradar, spécialisée dans la lutte contre les discours de haine numériques, a été sollicitée.

«Nous avons reçu un signalement interne d’un collaborateur du FCH. C’est pourquoi nous avons immédiatement signalé la publication à TikTok», explique le club au journal allemand. L'entraîneur du FC Heindenhaim, Frank Schmidt, tient lui à condamner l'affaire: «Cela me révolte complètement quand quelqu’un pense qu’il doit détruire et menacer des joueurs sur les réseaux sociaux. Ceux qui me connaissent le savent: je suis prêt à me battre pour chacun de mes joueurs.»

Des suites juridiques?

C'est la première fois qu'Alessandro Vogt est confronté à ce genre d’expérience. «La haine numérique ne laisse évidemment personne indemne. Il sait qu’il bénéficie du plein soutien de notre club et que nous le protégerons sans condition», poursuit le club de 2e Bundesliga. On ignore encore si des conséquences pénales s’ajouteront à l’interdiction de stade: «Dès que nous disposerons de toutes les informations, nous déciderons avec le joueur des démarches juridiques que nous engagerons.»

Alessandro Vogt a rejoint cet été Hoffenheim, club de Bundesliga, en provenance de Saint-Gall, mais a été prêté en 2. Bundesliga avant même le début de la saison. Il a disputé jusqu’ici sept matches avec Heidenheim, pour un but inscrit.