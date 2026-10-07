Moisés Caicedo a été condamné à une amende après avoir été arrêté au volant sans permis ni assurance valables. Le milieu de Chelsea traverse aussi une période compliquée sur le terrain.

Une star de Chelsea se fait pincer au volant sans permis de conduire

Une star de Chelsea se fait pincer au volant sans permis de conduire

Blick Sport

Les faits remontent à avril 2025. Moisés Caicedo avait été interpellé alors qu’il conduisait sans permis ni assurance valables. Le joueur de Chelsea se trouvait au volant de son Audi RSQ8, estimée à environ 189'000 euros, lorsque la police britannique l’a arrêté près du centre d’entraînement de Cobham.

Un tribunal de Crawley l’a condamné à une amende de 1690 euros, a rapporté le «Daily Mail» mardi. Huit points de pénalité ont également été inscrits sur son permis. Au Royaume-Uni, les permis de conduire étrangers ne sont généralement valables que durant les douze premiers mois de résidence. En cas de nouvelle infraction, l’Equatorien risque une suspension de permis de six mois. Chelsea a qualifié l’incident d’«affaire personnelle» et demandé à son joueur de régulariser la situation administrative de son véhicule.

Une saison compliquée

Sur le terrain, la saison de Moisés Caicedo est également compliquée. Recruté par Chelsea en 2023 pour 135 millions d’euros, le milieu de terrain de 24 ans a été freiné par les blessures. Sous les ordres de Xabi Alonso, il n’a disputé que 14 minutes cette saison.

Une blessure persistante au mollet l’a également contraint à renoncer aux récents matchs de l’Equateur face à la Corée du Sud, au Japon et au Panama.

Les infractions routières impliquant des footballeurs font régulièrement les gros titres en Angleterre. Récemment, deux joueurs de Hull City ont notamment été impliqués dans un accident sur le même tronçon de route.

Cet article a initialement été publié sur abola.pt . Tout comme Blick, cette plateforme d'information portugaise appartient au groupe de presse Ringier.