Vincent Kompany félicite son adjoint depuis l'hôpital

Hospitalisé après son malaise, Vincent Kompany a suivi depuis son lit d’hôpital la victoire 3-1 du Bayern à Fribourg. L’entraîneur, en arrêt maladie, a ensuite pris contact avec son adjoint Aaron Danks, qui raconte leur échange.

Carlo Steiner

Le Bayern Munich entend laisser Vincent Kompany récupérer tranquillement. L’entraîneur belge de 40 ans s’est effondré vendredi sur le terrain d’entraînement avant d’être transporté à l’hôpital en ambulance. Il n’a pas pu diriger son équipe lors de la victoire 3-1 à Freiburg, mais n’a pas manqué de féliciter personnellement son adjoint après la rencontre.

Sur DAZN, Aaron Danks (43 ans) a raconté avoir reçu un message de son supérieur après le succès en Forêt-Noire. «Je viens de regarder mon téléphone et j’ai tout de suite vu un WhatsApp de Vince. Il m’écrivait : 'Bien joué!' Il était content», explique l’Anglais. Aaron Danks l’a remercié, tout en lui rappelant qu’il devait avant tout se reposer et prendre le temps de récupérer.

Vincent Kompany est toujours hospitalisé et poursuit ses examens. «Les nouvelles sont très positives pour le moment. Son état est stable, il va bien et se sent un peu mieux chaque jour», rassure Aaron Danks.

Le technicien belge devrait toutefois rester éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. «Nous ne parlons pas de jours, mais de semaines. C’est quelque chose que nous devons tous bien comprendre», a prévenu le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, samedi en conférence de presse.

Un rythme de travail qui interroge

Dans l’attente de connaître les causes exactes du malaise, les spéculations vont bon train. Une chose est connue: Vincent Kompany souffrait d’une infection virale la semaine précédente. Il avait renoncé aux conférences de presse après la victoire 6-1 contre Leipzig, dimanche, puis avant le match nul 2-2 contre Arsenal, mercredi. Entre ces deux rencontres, il avait également confié les entraînements à son adjoint. Il avait néanmoins pris place sur le banc lors des deux matches.

Les propos tenus par son père, Pierre Kompany, dans une interview accordée au quotidien allemand Bild en avril 2025 prennent aujourd’hui une résonance particulière.

«En tant que joueur, il était déjà discipliné, mais comme entraîneur, il est encore plus strict. Son emploi du temps ne lui laisse pratiquement aucun moment de répit. Il est déjà au centre d’entraînement tôt le matin et en repart le dernier le soir. Il travaille généralement 18h par jour et voit très peu ses enfants en semaine», expliquait-il à l’époque.

Pour l’heure, le lien éventuel entre ce rythme de travail et le malaise de Vincent Kompany n’est pas établi. Les causes exactes de son état restent inconnues.