Le derby entre le Servette FC et le FC Lausanne Sport a donné lieu à plusieurs incidents mardi, estime la police genevoise. Elle sollicite l’activation de nouvelles mesures «PROGRESSO».

Blick Sport

La police cantonale genevoise a déploré de nouveaux incidents après le dernier derby de la saison entre le Servette FC et le Lausanne-Sport, mardi à la Praille. Elle condamne fermement «les violences ainsi que l’usage massif d’articles pyrotechniques et de fumigènes ayant mis en danger la sécurité des spectateurs, des acteurs du jeu et du personnel engagé pour la sécurisation de l’événement», selon un communiqué diffusé mercredi.

Tant les supporters genevois que lausannois sont pointés du doigt. Côté grenat, les forces de l'ordre ont constaté que de nombreux articles pyrotechniques ont été allumés «lors du cortège d’accès au stade, durant la rencontre ainsi qu’à la sortie de l’enceinte sportive». Le même grief est évoqué contre les Vaudois «dès l’arrivée en gare de Genève par le train spécial». Des «engins détonants et lumineux» ont ensuite été utilisés durant la rencontre.

Une bâche brûlée

Après le coup de sifflet final, la police indique qu'un «groupe de supporters a tenté de pénétrer sur la pelouse». Des agents de sécurité, qui ont tenté de s'interposer, ont été visés. L'un d'eux a été blessé, présentant une brûlure au bras. Les débordements ont ensuite continué lors du retour des fans lausannois vers le train spécial. «Des jets de pyrotechnie ont notamment été dirigés en direction des forces de l’ordre. Un véhicule d’intervention a été endommagé et une bâche du stade a pris feu.»

La police cantonale genevoise a immédiatement sollicité l’organe stratégique de la Conférence des Commandantes et des Commandants des polices cantonales de Suisse (CCPCS) pour la mise en œuvre des mesures prévues par le modèle progressif de sanctions «Progresso». Les deux clubs s'exposent à des sanctions financières et les autorités vaudoises ont déjà annoncé que le LS devra disputer son ultime rencontre de la saison, samedi contre Grasshopper, à huis clos.

Quatre fans de GC blessés par un pétard

Dans le même temps, de l'autre côté de la Suisse, le jet d'un pétard dans le secteur des fans de Grasshopper (GC) a fait plusieurs blessés au Letzigrund. Quatre fans zurichois ont subi un dégât auditif. Le pétard a apparemment été lancé depuis l'extérieur de l'enceinte. L'incident est survenu quelques minutes après le début du match de football GC-Winterthour, indique à Keystone-ATS un porte-parole de la police municipale de Zurich. Ce dernier confirme une information révélée mercredi par le «Tages-Anzeiger».

Quatre personnes ont fait part de douleurs aux oreilles ou de sifflements permanents. Certaines ont déposé une plainte pénale. Une enquête de police est en cours. L'engin pyrotechnique a probablement été lancé depuis l'extérieur du stade et a explosé parmi les fans de Grasshoppers.







