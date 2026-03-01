Dans le derby du Rhône, les ultras servettiens ont choisi de faire fi des menaces des autorités. En allumant un – puis plusieurs – fumigène, ils protestent contre les sanctions collectives.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Début du derby du Rhône. La zone de la tribune nord habituellement occupée par les ultras servettiens reste vide en début de match. Un silence choisi, manière de protester contre les sanctions collectives qui touchent les fidèles supporters du club grenat depuis l’affaire de l’engin pyrotechnique en gare Lausanne.

«Un pour tous»

Après un quart d’heure de jeu, un homme, seul, s'avance et prend place au centre de la zone déserte. Au bout de son bras levé, une torche rouge. Sur la barrière, une banderole «Un pour tous». Par ce geste, la Section Grenat choisit le pied de nez comme réponse aux sanction des autorités et fait fi des menaces qui lui pendaient au nez via le modèle «en cascade» Progresso.

Après l’épisode lausannois, les ultras genevois étaient (notamment) sous la menace d’une fermeture de tribune. À domicile face à Saint-Gall, samedi dernier, ils n’ont pas sorti de pyrotechnie. Dans ce derby du Rhône, après le premier fumigène, des dizaines d’autres ont suivi. Le fameux chant «liberté pour les ultras» a été repris jusque dans le parcage sédunois. Face à la répression, comme toujours, les ultras rivaux s’unissent.

Ultras plus là

Samedi prochain, Servette accueille Zurich à la Praille. Et les joueurs grenat devraient donc être privés de leurs supporters les plus bruyants. «J’ai vu les fumigènes, effectivement. Je ne sais pas ce que décideront les instances. On verra, on s’adaptera», réagit Jocelyn Gourvennec sans s’épancher.

Une tribune vide peut-elle avoir un impact sur les performances de ses joueurs? «Ça peut jouer, commence Junior Kadile, recrue hivernale du SFC. Mais on sait qu’ils nous soutiendront, au stade ou pas. Que les ultras soient là ou pas, on va se donner à fond et tout faire pour ramener les trois points à la maison.»

Semaine à trois matches

Trois points à domicile qui échappent depuis 125 jours aux Grenat, et la victoire du 26 octobre dernier face à Lugano. Cette saison, Servette n’a gagné que deux fois (sur 14) à la maison. «On veut gagner à la Praille», lance Jocelyn Gourvennec après le nul face à Sion.

Le premier résultat d’une semaine à trois matches pour son Servette FC, toujours dans le coup pour le top 6 (à sept points samedi soir)? «Ça ne dépendra pas que de nous. La semaine est décisive. Si on n’est pas capables de gagner nos matches, ce sera difficile», explique l’entraîneur breton, lucide. «Mais si notre semaine anglaise est bonne, on pourra encore espérer. Mais il ne reste plus beaucoup de temps.» Plus que six matches, en effet, avant le tour final.