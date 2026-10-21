Le FC Barcelone a déposé une réclamation auprès de l’UEFA après la victoire du PSG en Champions League. Le club catalan dénonce une chorégraphie et plusieurs banderoles de supporters parisiens jugées trop agressives.

Blick Sport

Le FC Barcelone a saisi l’UEFA après son match de Champions League face au PSG. LA raison? Une chorégraphie des ultras parisiens, jugée trop agressive par les dirigeants catalans.

Avant le coup d’envoi au Parc des Princes, une immense banderole représentant une figure rappelant Michael Myers, le célèbre personnage de films d’horreur, a été déployée dans les tribunes. Armée d’une tronçonneuse ensanglantée, elle découpait l’écusson du Barça. Le message «Massacre à la Parisienne» accompagnait la scène.

Banderoles insultantes

Une animation qui n’a pas du tout plu au club catalan. A la mi-temps, plusieurs représentants du Barça se sont tournés vers le délégué de l’UEFA présent au stade pour faire part de leur mécontentement. Barcelone a également demandé le retrait d’autres banderoles jugées offensantes, sur lesquelles figuraient notamment des insultes visant le club espagnol.

Du point de vue des responsables du Barça, les supporters du PSG ont ainsi dépassé les limites de ce qui est acceptable en matière de chorégraphie de supporters.

La soirée a aussi été difficile sur le terrain pour le Barça, battu 4-2 à Paris et contraint de concéder sa première défaite de la saison. Reste désormais à savoir si l’UEFA décidera de donner une suite à la plainte du club catalan.

Cet article a d'abord été publié sur sportal.bg. La plateforme d'information bulgare appartient, comme Blick, à l'éditeur Ringier.