AFP Agence France-Presse

L’attaquant du PSG Khvicha Kvaratskhelia, blessé mardi contre le FC Barcelone, est «victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit» et sera absent plusieurs mois, a annoncé mercredi le club.

Ousmane Dembélé, blessé à la cuisse gauche, «restera en soins ces prochaines semaines», comme Marquinhos, touché à la cuisse droite, a précisé le PSG dans un communiqué médical, après la victoire (4-2) mardi à domicile face au Barça en Champions League.

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