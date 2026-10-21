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Blessé au genou droit
Une star du PSG absente de longs mois

Luis Enrique devra composer sans Khvicha Kvaratskhelia durant plusieurs mois. L'international géorgien s'est blessé au genou contre le Barça mardi en Champions League.
Publié: il y a 4 minutes
«Kvara» sera indisponible plusieurs mois.
Photo: AP Photo/Thibault Camus
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AFP Agence France-Presse

L’attaquant du PSG Khvicha Kvaratskhelia, blessé mardi contre le FC Barcelone, est «victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit» et sera absent plusieurs mois, a annoncé mercredi le club.

Ousmane Dembélé, blessé à la cuisse gauche, «restera en soins ces prochaines semaines», comme Marquinhos, touché à la cuisse droite, a précisé le PSG dans un communiqué médical, après la victoire (4-2) mardi à domicile face au Barça en Champions League.

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