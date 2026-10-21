Le double champion en titre a signé un nouveau succès de prestige en Champions League en battant le FC Barcelone 4-2. Luis Enrique a salué la capacité de son équipe à s’adapter, notamment dans les moments où le Barça a pris le dessus.

AFP Agence France-Presse

Le PSG a montré «sa capacité à s’adapter tout le temps», selon son entraîneur Luis Enrique, pour l’emporter face au FC Barcelone (4-2) lors de l’affiche de la troisième journée de la Champions League mardi soir.

Bien lancé par Désiré Doué, buteur en première période (38e), le double champion d’Europe a ensuite subi en seconde mi-temps les assauts du Barça, qui a égalisé grâce à Xavi Espart (55e), mais a laissé passer l’orage pour reprendre l’avantage par la suite.

«Ce qui m’intéresse, c’est de voir que l’équipe est capable de jouer une première période sensationnelle au niveau défensif: on a récupéré beaucoup de ballons avec une pression haute et on s’est créé des occasions pour marquer», a d’abord réagi Luis Enrique.

Toute l'équipe a défendu

«Après, on a eu la capacité de surmonter des moments difficiles en deuxième période, quand le Barça a dominé pendant 15 minutes, on a dû défendre avec un bloc bas, mais nous sommes une équipe qui s’adapte à ce qu’il se passe sur le terrain, a-t-il poursuivi. Après, on a réussi des contre-attaques et on a marqué des buts.»

C’est surtout la performance défensive de son équipe que l’entraîneur espagnol a louée: «Tout le monde s’attend à ce que les attaquants marquent des buts, mais on a défendu avec les attaquants, les milieux et les défenseurs. C’est ça, la manière de défendre face à Pedri, Lamine Yamal, Fermin Lopez ou Raphinha et on l’a fait très bien, en particulier en première période et dans les 15 minutes où on a été en difficulté en deuxième période.»

«Trop d’erreurs» du côté du Barça

Après son succès sur la pelouse de Manchester City sur le même score (4-2), le PSG a envoyé un message sur la scène européenne face à deux des meilleures équipes du continent, mais c’est «le mois d’avril (qui sera) décisif», selon Luis Enrique.

De son côté, Hansi Flick a regretté «trop d’erreurs, en particulier dans la possession de balle» de ses joueurs, au terme d’«un match fantastique de la part des deux équipes». «Il faut qu’on joue avec davantage de calme, qu’on soit mieux connecté, qu’il y ait moins de distance entre chaque joueur, que les positions de chacun soient meilleures», a énuméré l’entraîneur du Barça.