L'UEFA exige des réponses de Gianni Infantino sur des liens avec Donald Trump et des projets d'investissements privés. Le président de la FIFA promet de collaborer avant l'échéance du 2 novembre.

«Nous répondrons bien sûr à toutes les questions posées»… dans la mesure du possible

«Nous répondrons bien sûr à toutes les questions posées»… dans la mesure du possible

ATS Agence télégraphique suisse

Gianni Infantino entend répondre aux 42 questions que l'UEFA lui a adressées en début de semaine. «Nous y travaillons et nous répondrons bien sûr à toutes les questions posées, dans la mesure où la procédure le permet», a déclaré le président de la FIFA en marge de la Coupe du monde M15 à Bakou.

L'UEFA exige notamment des éclaircissements sur d'éventuels conflits d'intérêts liés aux relations d'affaires avec la famille du président américain Donald Trump, ainsi que sur la tentative d'ouvrir la Coupe du monde à des investisseurs privés. Elle a fixé à Gianni Infantino un délai allant jusqu'au 2 novembre pour fournir des réponses.

Disposé à un rapprochement avec l'UEFA

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la résistance croissante en Europe à l’encontre du président de la FIFA. L'UEFA entend soutenir un candidat rival lors de l'élection qui se tiendra en mars 2027 à Rabat. Dans le même temps, Infantino continue de bénéficier d’un soutien en dehors de l’Europe. Vendredi, la Confédération asiatique (AFC) a également apporté son soutien au Valaisan.

De son côté, Gianni Infantino s’est montré disposé à se rapprocher de l'UEFA. Les divergences d'opinion sont légitimes, a déclaré le dirigeant de 56 ans. L'essentiel est selon lui de maintenir le dialogue et de laisser finalement les 211 fédérations membres décider qui doit diriger la FIFA.