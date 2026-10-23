L'Asie apporte finalement son soutien à Gianni Infantino

L'Asie soutient Gianni Infantino pour un quatrième mandat à la présidence de la FIFA. L'AFC a annoncé son engagement lors d'une réunion à Tokyo, malgré des différends récents.

AFP Agence France-Presse

Le président de la Confédération asiatique (AFC) a annoncé vendredi le soutien de la région à Gianni Infantino pour sa réélection à la présidence de la FIFA malgré le conflit qui les a opposés sur le projet finalement avorté d'ouverture de la Coupe du monde à des capitaux privés.

«Nous réaffirmons notre engagement total à vous soutenir vous et votre leadership alors que vous briguez un nouveau mandat de président de la FIFA», a déclaré Cheikh Salman ben Ebrahim al-Khalifa à l'issue d'une réunion de l'AFC à Tokyo en présence de Gianni Infantino. «J'ai parlé avec de nombreux membres (de la FIFA) du continent (...) Votre soutien à Gianni est très clair», a-t-il ajouté.

Des désaccords... oubliés?

Ce soutien est de poids en vue de l'élection prévue en mars du président de la FIFA pour laquelle Infantino, 56 ans, est pour le moment le seul candidat officiellement déclaré. Il vise un quatrième et dernier mandat. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 18 novembre.

L'AFC avait rejoint les confédérations européennes (UEFA) et des Amériques (Concacaf) dans la ferme condamnation de son projet – tenu secret – d'ouvrir aux investisseurs privés les grandes compétitions de la FIFA, au premier rang desquelles la Coupe du monde. Des voix se sont même élevées pour demander la démission d'Infantino, mais ce dernier a présenté ses excuses la semaine dernière. «Gianni, oui, nous avons eu des désaccords par le passé. Mais nous devons avancer. Le football est plus fort lorsque nous travaillons ensemble», a déclaré Cheikh Salman vendredi.